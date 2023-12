Nuova Kia Sorento: le novità del restyling

Intanto osserviamola da fuori

Il cambiamento è ben visibile, non bisogna andare troppo a caccia dei nuovi elementi. Partiamo ad esempio dal frontale della nuova Sorento, dotato di una nuova mascherina, ma anche di rivisitati gruppi ottici e di una diversa firma luminosa a LED, rispetto al modello attualmente in commercio. In generale, l'aspetto di questo Suv resta muscoloso, fortemente voluto dal nuovo stile impartito dal linguaggio di design "Opposites United" che caratterizza tutte le ultime Kia. Il profilo sarà impreziosito da nuovi cerchi in lega che avranno misure che vanno da un minimo di 17" fino a un massimo di 20". In definitiva, grazie anche alle nuove prese d’aria più generose, l’anteriore ha un aspetto decisamente più convincente e impostato. Vista di profilo e da dietro, il Suv coreano non mostra rifacimenti evidenti, al posteriore non cambiano neppure i gruppi ottici che restano a sviluppo verticale ma ora hanno un piccolo segmento luminoso che unisce le luci principali. Sempre al posteriore, la scritta del modello è stata ingrandita e spostata in basso a sinistra.