Nuova Jeep Compass Altitude

Riflettori puntati sulla Nuova Jeep Compass che sfoggia un design rinnovato, maggiore versatilità e upgrade tecnologico.
© Ufficio stampa Jeep
Nuovo design che interpreta la filosofia “Jeep Way”, con dettagli pensati per migliorare autonomia ed efficienza di guida. Costruita presso lo stabilimento di Melfi (PZ) sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis, Nuova Compass offre più spazio interno, versatilità e prestazioni aerodinamiche migliorate. Ora la gamma si è arricchita dell’allestimento Altitude, disponibile sia in versione e-Hybrid sia Full Electric.
Questa versione è stata pensata mettendo insieme un mix di componenti e idee che vanno a influire sulla sicurezza, sul comfort e sulla tecnologia, innalzando ancora la capacità off-road firmata Jeep. Entriamo nello specifico: e-Hybrid Altitude ha di serie cerchi da 18”, fari LED, specchietti ripiegabili elettricamente, sedili con regolazione lombare, climatizzatore bizona, integrazione wireless per smartphone, Selec-Terrain con modalità Auto, Sport, Snow e Sand/Mud. A supporto, un pacchetto ADAS di ultima generazione con Adaptive Cruise Control, Lane Position Assist e guida autonoma di livello 2 di serie. Non mancano sensori di parcheggio anteriori e posteriori, cluster digitale da 10,25” e infotainment da 16”. La variante BEV Altitude si distingue invece per i cerchi diamantati da 19” e sospensioni posteriori multilink.
© Ufficio stampa Jeep
Nuova Compass propone oggi due motorizzazioni elettrificate: e-Hybrid da 145 CV con tecnologia a 48V, che Jeep promette di essere capace di coprire oltre la metà dei percorsi urbani in modalità completamente elettrica, senza bisogno di ricarica esterna. C'è poi la BEV Standard Range, con 213 CV e 345 Nm, fino a 500 km di autonomia WLTP (secondo quanto dichiarato dalla casa) e sistema di frenata rigenerativa.
© Ufficio stampa Jeep
Nuova Compass offre un pacchetto di Connected Services disponibili a bordo e da remoto, che di serie propone Connect ONE (10 anni di servizi essenziali per sicurezza, assistenza, gestione della ricarica e precondizionamento), e Connect PLUS (2 mesi per la First Edition e 6 mesi per le altre versioni, con navigazione connessa, comandi vocali, operazioni da remoto ecc...). Tramite la nuova Jeep 2.0 App, i clienti possono controllare anche lo stato della batteria, pianificare le ricariche, localizzare il veicolo e gestire la propria mobilità elettrica in modo semplice. Tra le novità, la Digital Key, una chiave virtuale sullo smartphone che sostituisce quella fisica e può essere condivisa facilmente con amici o familiari. Nuova Compass in allestimento Altitude è già ordinabile e le prime consegne sono previste nel primo trimestre 2026 con un prezzo di attacco che parte da 39.900 euro.
(di Francesco Parente)
© Ufficio stampa Jeep
Commenti (0)