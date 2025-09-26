Nuova Jeep Compass Altitude

Questa versione è stata pensata mettendo insieme un mix di componenti e idee che vanno a influire sulla sicurezza, sul comfort e sulla tecnologia, innalzando ancora la capacità off-road firmata Jeep. Entriamo nello specifico: e-Hybrid Altitude ha di serie cerchi da 18”, fari LED, specchietti ripiegabili elettricamente, sedili con regolazione lombare, climatizzatore bizona, integrazione wireless per smartphone, Selec-Terrain con modalità Auto, Sport, Snow e Sand/Mud. A supporto, un pacchetto ADAS di ultima generazione con Adaptive Cruise Control, Lane Position Assist e guida autonoma di livello 2 di serie. Non mancano sensori di parcheggio anteriori e posteriori, cluster digitale da 10,25” e infotainment da 16”. La variante BEV Altitude si distingue invece per i cerchi diamantati da 19” e sospensioni posteriori multilink.