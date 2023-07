Nuova Fiat 600e, il Suv elettrico di segmento B

Costruita per offrire spazio, autonomia a zero emissioni e una maggiore sensazione di Dolce Vita. Ha una carrozzeria che piace al nostro mercato, dove le B-SUV vengono particolarmente apprezzate per la guida alta, vivace e comoda.

Com’è fuori e com’è dentro Ha una lunghezza di 4,17 metri e offre spazio per 5 persone. La nuova Fiat 600e, “sorella maggiore” della 500e, ha uno stile giovane e cool, che incarna la filosofia e la bellezza della Dolce Vita. Rispetto alla Nuova 500, presenta una sezione anteriore dalle linee più nitide e decise, un nuovo badge 600 cromato applicato sull’anteriore e sulle fiancate e inediti fari a LED. Il profilo è esaltato da cerchi più grandi (fino a 18’’ e un diametro di 690 mm), da minigonne e passaruota neri e da una bandiera italiana all’altezza del paraurti posteriore. Ci sono anche diverse rifiniture eleganti come i dettagli in nero lucido, cromati ed elementi brillanti delle luci posteriori. All'interno tutto è strutturato per offrire il massimo comfort. Pensate che la nuova Fiat 600e è la prima vettura compatta a offrire la funzione di cromoterapia, che consente ai clienti di selezionare fino a 8 diversi colori sia per la luce d'ambiente sia per l’ambiente radio, con una combinazione predefinita tono su tono e un totale di 64 diversi abbinamenti selezionabili. Il sedile del guidatore è dotato di regolazione elettrica dell’inclinazione e di una funzione di massaggio posteriore, ma oltre al comfort c’è anche molta attenzione nella scelta dei materiali e degli abbinamenti. Sulla Fiat 600e ci sono i sedili in pelle sintetica color avorio con il monogramma FIAT dagli accenti turchesi e un sistema di riscaldamento a 3 livelli. La dotazione si completa con i tappetini in velluto, i sedili posteriori abbattibili sdoppiati (60-40), le porte USB di tipo A e di tipo C + tipo C per la seconda fila, il caricatore wireless per lo smartphone e la funzione keyless entry con sensore di prossimità. Oltre ai 15 litri di vani portaoggetti interni, si segnalano i 360 litri del bagagliaio.

Connettività e ADAS La nuova Fiat 600e offre un sistema di assistenza alla guida di livello 2, che prevede l’Adaptive Cruise Control (ACC), l’Intelligent Speed Assist che legge i limiti di velocità e ne raccomanda il rispetto, il Blind Spot Detection che utilizza i sensori a ultrasuoni per monitorare gli angoli ciechi e, grazie alle luci di avvertenza sugli specchi retrovisori esterni, segnala la presenza di eventuali ostacoli. La dotazione di serie comprende anche la funzione di Stop&Go, il freno di stazionamento elettrico, la frenata d'emergenza autonoma in caso di presenza di ciclisti e pedoni e la funzione Drowsy Driver Detection, per monitorare il grado di concentrazione del conducente. Infine, i sensori monitorano la vettura a 360° e la videocamera posteriore, dotata di griglia dinamica, offre la vista a 180°. Tornando a parlare del comfort, la Fiat 600e ha il portellone posteriore elettrico ad apertura automatica, il climatizzatore e i sensori crepuscolari e della pioggia. Per il piacere dei passeggeri, Fiat ha scelto un impianto audio a 6 altoparlanti, un display da 10,25” completamente personalizzabile con Navi, CarPlay e Android Auto wireless, un cruscotto digitale da 7" e servizi connessi. Infine, grazie all'applicazione FIAT, si possono gestire diverse funzioni anche a distanza, come ad esempio l’uso dei fari, del clacson, l’apertura/chiusura centrale delle porte, il riscaldamento o il climatizzazione.







Powertrain, autonomia e ricarica Il motore eroga una potenza di 115 kW e garantisce un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,0 secondi. L’autonomia varia a secondo delle tre modalità di guida selezionabili (Eco, Normale e Sport): Fiat dichiara un range percorribile di circa 400 km nel ciclo combinato WLTP, grazie a batterie agli ioni di litio della capacità di 54 kWh, ma sale a oltre 600 km nel ciclo urbano. Per ottimizzare il tempo di ricarica, la nuova 600e è fornita di un sistema fino a 100 kW che consente di ricaricare rapidamente la batteria (per portarla all'80% basta meno di mezz’ora). La 600e è dotata di un caricatore di bordo standard da 11 kW e di un cavo Mode 3, che garantisce una ricarica completa in meno di 6 ore nelle stazioni di ricarica pubblica. Entro la metà del 2024 la gamma sarà completata con l’offerta della motorizzazione ibrida.