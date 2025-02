Nuova Ducati XDiavel V4

Lo stile della XDiavel V4 è a metà tra quello di una cruiser e quello di una dragster. Colpisce per il grande serbatoio a goccia in acciaio, vero fulcro centrale del suo design, per la posizione del motore rifinito in nero, per gli accattivanti gruppi ottici full-Led e per il forcellone monobraccio in alluminio che supporta il grosso cerchio posteriore. La seduta avviene su di una sella bella grossa, posizionata a 770 mm da terra, mentre il manubrio è stato ricollocato più arretrato e basso rispetto alla versione bicilindrica da 1260 cc.