Nuova DS7, lʼarmonia e la raffinatezza del lusso “a la francaise”

Tutto in una sola auto, elegante, modernissima, raffinata come la Nuova DS7 , che Tgcom24 ha provato in Brianza e sul Lago di Como, raggiungendo da Milano la storica azienda del legno Riva 1920 di Cantù , che da oltre un secolo regala mobili e arredi di pregio.

Lʼesperienza da Riva 1920 non è casuale, perché il legno naturale per arredare spazi in armonia con lʼambiente sposa lʼauto del XXI secolo, che in quellʼambiente si muove in modo sostenibile con la trazione elettrificata. Sono due mondi apparentemente lontani, che la seconda generazione di DS7 tiene però vicini, perché vicini sono i mondi del design, della maestria artigiana e dellʼinnovazione rispettosa dellʼambiente. Un giro in Brianza che abbiamo fatto con la versione E-Tense 4x4 360 del Suv francese, vale a dire ibrida plug-in da 360 CV e trazione integrale con il telaio ribassato di 15 mm, unʼauto che esprime una personalità forte e, perciò, ha tolto la dicitura “Crossback” dal nome.

LʼItalia è un mercato importante per DS Automobiles, ci sono 80 DS Store sui 450 globali, più il canale online molto efficace che arriva a consegnare a domicilio le vetture ordinate, per un livello di soddisfazione cliente del 97%! Perché ogni DS7 è unʼauto unica, con 5 allestimenti specifici ‒ Bastille Business, Rivoli e Opéra da un lato; Performance Line e Performance Line + dallʼaltro – e tanti varietà di personalizzazione per esaltare i gusti di chiunque e apprezzare il super comfort “a la francaise” che tanto deve alla storia di Citroen. In comune a tutte ci sono poi la nuova calandra, più larga e squadrata, i fari pixel Led con la superficie in policarbonato incisa al laser per creare un effetto di profondità e luminosità simile a un gioiello, due nuovi tipi di cerchi in lega.

Davvero affascinante lʼingresso a bordo. Lʼeleganza degli interni e la raffinatezza dei materiali pregiati, dal legno degli inserti alle pelli dei sedili passando per lʼelegante orologio centrale, sʼispirano allʼexpertise di una Maison parigina di moda, dove ogni dettaglio è studiato e niente è lasciato a caso. A sbalordire è anche lʼequipaggiamento digitale, rivisitato grazie al nuovo software per lʼinfotainment (DS Iris System), con interfaccia tutta nuova e configurabile, supportata dal riconoscimento vocale naturale e con il nuovo schermo touch da 12 pollici HD con navigazione connessa.

La nostra DS7 E-tense 4x4 360 ha le sospensioni Active Scan, precise al millimetro, capaci di unʼammortizzazione controllata grazie alla telecamera sotto il pianale che “guarda” la strada per agire, e regolando ogni ruota in modo indipendente in base alle imperfezioni della carreggiata. Cʼè anche il Night Vision, una telecamera a infrarossi che sorveglia la carreggiata e i lati per rilevare ciclisti, pedoni e animali fino a 100 metri di distanza, e chi guida vede sul display quanto ripreso e che con i suoi occhi non può ancora vedere. La dotazione di sicurezza è a Livello 2 di guida semi-autonoma.

La nuova DS7 E-Tense 4x4 360 si pone al top di gamma con il motore da 200 CV a benzina supportato dai due motori elettrici sugli assi anteriore e posteriore (110 e 113 CV), alimentati da una batteria da batteria da 14,2 kWh che permette di fare fino a 62 km a emissioni zero alla velocità massima di 140 km/h. Equipaggiata con pneumatici Michelin Pilot Sport 4S da 21 pollici, passa da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi e copre i 1.000 metri da ferma in 25,4 secondi. Una versione che costa 74.100 euro, ma la gamma elettrificata E-Tense parte dai 52.800 euro della versione 225 CV a due ruote motrici, mentre più accessibile è lʼunica motorizzazione diesel da 130 CV, che parte da 42.000 euro.