Nuova Citroën C5 Aircross

In abitacolo il comfort viene raccontato attraverso diversi punti di forza, come per esempio i sedili Advanced Comfort ventilati a regolazione elettrica con funzione massaggio (i sedili posteriori offrono la doppia regolazione in inclinazione dello schienale a 21 e 33 gradi), ma in generale gli interni sono stati progettati per regalare più spazio possibile. Massima espressione di quanto detto è il bagagliaio da 651 litri. La plancia è stata totalmente rivisitata e ora dispone di un grande elemento verticale inclinato al centro che integra l'infotainment Cascade Touchscreen con ChatGPT, ma c'è anche una fascia fissa per i comandi del climatizzatore e numerosi widget personalizzabili. Davanti al guidatore è stato messo uno schermo per la strumentazione da 10", compreso di head-up display, invece nella console centrale è presente la piattaforma di ricarica wireless a 15 watt per due smartphone.