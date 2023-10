Nuova BMW X2: una vera rivoluzione

Dimensioni e design esterno

La nuova BMW X2 è cresciuta e supera la precedente generazione di ben 19 cm, arrivando a una lunghezza di 4,55 metri. Non solo: la nuova è anche più alta di 6 cm e più larga di 2 cm. Il risultato finale vede poi uno spostamento di carrozzeria: lanciata nel 2018 come Sport Avtivity Coupé nel segmento delle vetture compatte, oggi ha un profilo che la pone di diritto nel segmento dei SUV coupé. C'è dell'altro, perchè la X2 è cresciuta anche nel passo e nelle carreggiate, migliorando sia lo spazio per i passeggeri che per il bagagliaio, che raggiunge un volume di 560-1.470 litri sulle unità che montano motori termici e di 525-1.400 litri sulla versione elettrica. Il frontale ha un taglio verticale che mette in mostra una mascherina quasi esagonale il cui contorno, per la prima volta, può essere illuminato. Il profilo è esaltato dalla linea del tetto che crea una silhouette snella e dinamica mentre al posteriore fanno bella vista i passaruota marcati che regalano un aspetto muscoloso alla X2, i contorni orizzontali delle luci posteriori, lo spoiler e la grembialatura posteriore.