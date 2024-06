La nuova Serie 5 Touring è dotata dell’assistente al parcheggio con monitoraggio della partenza e telecamera di assistenza alla retromarcia. E con il Parking Assistant Professional - disponibile in opzione – le manovre possono però essere controllate dall’esterno dell’auto utilizzando uno smartphone. Tra i sistemi di guida si segnalano il Driving Assistant Professional, che comprende assistenza allo sterzo e controllo della corsia e il Distance Control con funzione Stop & Go. La novità più importante nella gamma 2024 è la Bmw i5 Touring, primo modello premium completamente elettrico nel suo segmento, che viene proposta in 2 varianti: la i5 eDrive40, con un motore posteriore da 340 CV e 430 Nm di coppia, e la M60 xDrive, con due motori, uno per asse, che erogano complessivamente 601 CV e 820 Nm di coppia. La BMW i5 eDrive40 Touring accelera da zero a 100 km/h in 6,1 secondi, mentre il modello di punta impiega 3,9 secondi con una velocità massima limitata elettronicamente a 230 km/h. Entrambe le versioni hanno una batteria da 81,2 kWh che garantisce un’autonomia fino a 560 km. La ricarica può essere effettuata in corrente continua con una potenza fino a 205 kW e in corrente alternata fino a 11 kW, ma in opzione è disponibile anche un caricabatterie di bordo fino a 22 kW.