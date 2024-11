Nuova Bmw M5: un diavolo vestito da berlina

L'abitacolo della M5 è un concentrato di tecnologia e sportività. I sedili avvolgenti offrono un sostegno laterale eccezionale, mentre il volante dall'impugnatura molto spessa è perfetto per una guida sportiva. Il quadro strumenti digitale mostra tutte le informazioni necessarie per tenere sotto controllo le prestazioni della vettura, con la possibilità di gestire facilmente i parametri di personalizzazione di motore e dinamica di guida. Il pulsante M Hybrid consente di scegliere tra la modalità “Ibrido”, per un'interazione controllata in modo intelligente tra il motore a combustione e il motore elettrico massimizzando l'efficienza o le prestazioni, e l'impostazione “Elettrico”, in cui il motore a combustione entra in gioco solo con il kickdown dell'acceleratore o utilizzando i paddle del cambio. La modalità “eControl” viene utilizzata per un efficace recupero dell'energia dei freni e per mantenere la carica della batteria a un livello costante, mentre le varianti “Dynamic” e “Dynamic Plus” stimolano il sistema di trazione e il sistema di raffreddamento a mantenere la potenza a un livello costantemente elevato o a supportare la potenza massima durante la guida su pista. Rispetto al modello precedente sicurezza e comfort nella guida quotidiana sono supportati da una selezione molto più ampia di sistemi elettronici. La dotazione di serie comprende funzioni come l'avviso di collisione anteriore, l'avviso di superamento involontario della linea di carreggiata con assistenza allo sterzo. Il Driving Assistant Professional, disponibile come optional, aggiunge invece l'Active Cruise Control con funzione Stop & Go, oltre a tecnologie quali l'assistente di sterzo e di controllo della corsia, il rilevamento dei semafori, l'assistenza automatica ai limiti di velocità e la navigazione attiva.