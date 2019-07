Ammiraglie Iperboliche 4 luglio 2019 07:15 Nuova Audi S8, lʼauto diventa sempre più intelligente Motore mild hybrid e sospensioni predittive

Classico e Moderno. I due concetti non stridono affatto sulla nuova Audi S8, lʼammiraglia sportiva dei quattro anelli che si rinnova nel look e negli equipaggiamenti. Classica perché non perde le forme a tre volumi della berlina di rappresentanza su base Audi A8; moderna perché declina la sportività della versione S8 nella nuova motorizzazione mild-hybrid (MHEV).

Significa che il motore di riferimento è sempre a combustione, il possente V8 4.0 biturbo benzina da 571 CV e 800 Nm di coppia. In più cʼè il sistema elettrico a 48 Volt che recupera energia in decelerazione e la immagazzina in una specifica batteria agli ioni di litio, riducendo così i consumi fino a un litro di benzina ogni 125 km. Piacevole (e moderna) è la funzione di veleggiamento, che si attiva quando il guidatore rilascia il pedale dellʼacceleratore, lasciando che la maestosa berlina di oltre 5 metri viaggi silenziosa a motore spento. Non solo, ma la nuova Audi S8 è dotata anche di tecnologia “cylinder on demand”, che disattiva 4 degli 8 cilindri quando marcia ai bassi regimi.

Vettura di eccellenza nel panorama automobilistico mondiale, berlina di rappresentanza per grandi manager, Audi S8 è oggi dotata di sospensioni attive predittive, di sterzo integrale dinamico e di ruote posteriori sterzanti. Il controllo della dinamica di marcia Audi Drive Select prevede ora la nuova modalità comfort+, che serve a compensare in curva gli effetti dellʼaccelerazione laterale sui passeggeri. Tra gli optional di pregio, anche i dischi carboceramici da 420 mm di diametro davanti e 370 dietro.