Nuova Audi RS 3: i segreti del record al Nordschleife

Provate a lasciare da parte, almeno per un articolo da leggere (questo!) ogni discorso sul design e lo stile, perché ci sta che quando ci si trova a parlare di una vettura che migliora ulteriormente il suo giro al Ring, l’attenzione ricada sulle sue nuove e agguerrite caratteristiche tecniche. Dunque, quali sono le armi usate dalla nuova Audi RS 3 per andare ancora più veloce sul noto circuito tedesco? Al celebre propulsore 5 cilindri 2.5 TFSI, forte di 400 CV e 500 Nm di coppia e caratterizzato da un sound più marcato rispetto al precedente modello, si affiancano gli affinamenti dedicati all’elettronica, al sistema RS torque splitter, in grado di distribuire la coppia tra le ruote posteriori attivamente e in modo completamente variabile, al controllo di trazione e alle sospensioni a regolazione adattiva DCC: tecnologie ora integrate mediante un’unica centralina.