27 novembre 2018 Nuova Audi R8 2019, elevazione di potenza

Un bel sogno, di quelli da mettere appesi agli alberi di Natale come addobbi. Un desiderio di quelli forti, perché difficilmente a portarvi in dono la nuova Audi R8 2019 sarà Babbo Natale. Una sportiva da sogno appunto, ulteriormente potenziata fino ai 620 CV, disponibile allʼinizio del nuovo anno sia Coupé che Spyder.

La cosa sorprendente della nuova Audi R8 è lʼaumento della potenza del motore V10 aspirato. Una scelta quasi “senza senso”, come direbbero oggi i più giovani, aggiungere una trentina di cavalli a una sports car dalla dinamicità impressionante. Le due configurazioni del motore prevedono, infatti, 570 o 620 CV, e una coppia massima di 550 e 580 Nm. Quel che vale in termini di performance 3,5 secondi per scattare da 0 a 100 nel primo caso e addirittura 3,2 secondi sulla 620 CV! Per non parlare della velocità massima omologata che supera sempre i 320 km/h, anche i 330 sulla R8 Coupé 2019. Altra novità: il filtro antiparticolato è di serie su entrambe le motorizzazioni.

Uno sfogo impossibile da trovare su strada, ma questa è una supercar nata in pista, frutto dellʼesperienza racing della R8 LMS. Ha quattro modalità di marcia e il pacchetto Performance, per salutare tutti alla partenza e correre via. Nuove sono anche le sospensioni, mentre a richiesta è lo sterzo dinamico, che adatta la servoassistenza in funzione alla velocità. La nuova Audi R8 è equipaggiata di serie con cerchi da 19 pollici, optional anche da 20 pollici, ma la prestazionalità della vettura si fa notare anche per lʼefficiente impianto frenante, che a richiesta propone anche i dischi in carboceramica.