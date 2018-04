10 aprile 2018 08:10 Audi R8 V10 RWS Coupé e Spyder La trazione posteriore per la supercar Audi

Sulla splendida Audi R8 arriva la versione a trazione posteriore. È lo stesso sistema di trazione della vettura da competizione R8 LMS GT4 e va ad affiancare le tradizioni versioni a trazione integrale permanente della supercar dei quattro anelli. Il vantaggio, anche in termini prestazionali, sta nei 50 chili in meno della Coupé (1.590 kg in tutto) e nei 40 kg in meno della Audi R8 Spyder.

La trazione posteriore per la supercar Audi Ufficio stampa 1 di 26 Ufficio stampa 2 di 26 Ufficio stampa 3 di 26 Ufficio stampa 4 di 26 Ufficio stampa 5 di 26 Ufficio stampa 6 di 26 Ufficio stampa 7 di 26 Ufficio stampa 8 di 26 Ufficio stampa 9 di 26 Ufficio stampa 10 di 26 Ufficio stampa 11 di 26 Ufficio stampa 12 di 26 Ufficio stampa 13 di 26 Ufficio stampa 14 di 26 Ufficio stampa 15 di 26 Ufficio stampa 16 di 26 Ufficio stampa 17 di 26 Ufficio stampa 18 di 26 Ufficio stampa 19 di 26 Ufficio stampa 20 di 26 Ufficio stampa 21 di 26 Ufficio stampa 22 di 26 Ufficio stampa 23 di 26 Ufficio stampa 24 di 26 Ufficio stampa 25 di 26 Ufficio stampa 26 di 26 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La nuova Audi R8 V10 RWS (Rear Wheels Series) è una spettacolare edizione limitata della più sportiva delle Audi. Ne saranno prodotte soltanto 999 esemplari, tra Coupé e Spyder, e in plancia un numeretto identificativo riporta il modello della serie. Tutte le vetture saranno assemblate con un processo di lavorazione artigianale, con 500 addetti qualificati dediti alla produzione. Si tratta di lavorare anche sullʼappeal estetico della vettura, vista la possibilità di applicare (a richiesta) una pellicola decorativa di colore Rosso Misano, che corre lungo cofano anteriore, tetto e cofano posteriore. Di serie i cerchi in lega di alluminio da 19 pollici, con pneumatici di dimensioni 245/35 sull’assale anteriore e 295/35 su quello posteriore.

Il motore resta quello classico dellʼAudi R8: il 10 cilindri di 5,2 litri a benzina. Si tratta di un motore aspirato, uno degli ultimi a essere adottato da questo tipo di vetture super prestazionali. Sviluppa la potenza di 540 CV e 540 Nm di coppia massima, permettendo alla R8 RWS Coupé di accelerare da 0 a 100 orari in soli 3,7 secondi (un decimo in più la decappottabile). La velocità massima è di 320 km/h sulla Coupé, 318 sulla Spyder, mentre il cambio S tronic a 7 rapporti si rivela particolarmente rapido nei passaggi di marcia. Spicca lʼadozione da parte di Audi della tecnologia “cylinder on demand”, che consente di dimezzare lʼuso dei cilindri in caso di traffico e condizioni di marcia lente.

Allʼinterno delle nuove Audi R8 RWS spiccano i sedili sportivi rivestiti in pelle e Alcantara, ma a richiesta ci sono anche i sedili a guscio tipicamente racing. I prezzi sono di 147.400 euro per la Coupé e di 160.700 euro per la Spyder.