Nuova Audi Q8, ecco i prezzi

I motori in listino per la nuova Audi Q8 sono tutti 6 cilindri a V di 3,0 litri, divisi in questo modo: due diesel, 45 e 50 TDI, rispettivamente da 231 e 286 CV al prezzo di 91.000 euro e 93.100 euro , e un benzina 55 TFSI da 340 CV, che costa 94.100 euro . Tutti i propulsori sono associati a un sistema ibrido leggero a 48 volt e lavorano insieme al cambio automatico a 8 rapporti e alla trazione integrale con differenziale centrale autobloccante. Top di gamma è la SQ8 TFSI con 507 CV, mossa da un propulsore biturbo V8 4,0 litri con iniezione diretta, stabilizzazione antirollio attiva e differenziale posteriore sportivo. Per averla bisogna spendere 125.250 euro.

L’Audi non ci è andata pesante con questo aggiornamento di metà carriera, dopo tutto la Q8 ha il suo bel fascino e non si pone troppo distante dagli ultimi tratti stilistici presentati sui nuovi modelli di Ingolstadt. Dunque, da cosa si riconosce la nuova Audi Q8 rispetto al modello precedente? Tra gli elementi distintivi di questa rivisitazione troviamo i nuovi gruppi ottici anteriori e posteriori, proposti con tecnologie HD Matrix Led, con Audi Laser e Oled, che consentono di personalizzare la firma luminosa attraverso diversi pattern grafici selezionabili dal cliente. Il frontale è inoltre caratterizzato dalla mascherina Singleframe che dispone di nuovi elementi stilistici verticali, mentre per la scelta della vernice sono disponibili svariate combinazioni cromatiche in base agli allestimenti scelti: base, S Line e S . Passando al posteriore si notano i nuovi terminali di scarico ma risaltano alla vista anche i nuovi loghi bidimensionali del marchio teutonico mentre il profilo della nuova Q8 si può impreziosire con nuovi cerchi in lega da 21” e 23”.

Il restyling degli interni e le specifiche degli allestimenti

C’è ampia scelta anche nella configurazione degli interni, per i quali è possibile selezionare una tra le nove personalizzazioni disponibili, tra cui anche le modanature in alluminio e in carbonio. Tra le finiture metalliche ci sono le nuove Sakhir Gold, l’Ascari Blue e il Chili Red, ma il restyling ha coinvolto anche l’infotainment, che ora può integrare app di terze parti come Spotify e Amazon Music. La Q8 viene proposta nell’allestimento S Line Edition, mentre la SQ8 è disponibile sia nella configurazione standard che in quella Sport Attitude. La dotazione di serie della Q8 S Line Edition prevede il pacchetto sportivo S Line, i cerchi in lega da 21”, i sedili rivestiti in dinamica e pelle, gli inserti in alluminio spazzolato, la mascherina singleframe in grigio, i sedili anteriori riscaldabili, le sospensioni pneumatiche adattive e lo sterzo progressivo a demoltiplicazione e servoassistenza variabili. Passando alla SQ8 nell’allestimento Sport Attitude si può avere in più il clima a quattro zone, le luci ambientali a led, i sedili posteriori plus, il sistema audio Bang & Olufsen 3D, gli specchietti retrovisivi schermabili, il tetto panoramico e il volante sportivo a tre razze con bilancieri riscaldabile.