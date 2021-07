Nuova Audi Q5, molto più di un Suv

Se da quando è stata ridisegnata, per un lungo periodo è rimasta tra i Suv medi più venduti anche in Italia il motivo è presto detto: la Q5 combina la spaziosità dei modelli Avant con un’elevata versatilità, pure in off-road, ma il suo terreno preferito è e resta la strada. Il suo linguaggio stilistico, innovativo e deciso, cattura al primo sguardo. La nuova Q5 si guida in tutta sicurezza, grazie alla pluri-premiata trazione "Quattro" made in Audi, e il suo dinamismo accompagna ogni percorso.

5.000 km con Audi Q5 40 TDI S tronic 1 di 15 2 di 15 3 di 15 4 di 15 5 di 15 6 di 15 7 di 15 8 di 15 9 di 15 10 di 15 11 di 15 12 di 15 13 di 15 14 di 15 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci

Cambio generazionale - Il design di Audi Q5 si contraddistingue per elementi sportivi e per un evidente carisma, che piace specialmente ai più giovani. L'imponente griglia "Single frame" ottagonale non passa inosservata, e il fascino del nuovo frontale è innegabile. Insomma, la Q5 avvince e convince, soprattutto nella versione Sportback, quella coupé, per intenderci, con la coda mozzata e un occhio rivolto al futuro. Noi abbiamo provato la 40 TDI quattro S tronic, 204 CV nell'allestimento business, con il Gps di serie, il cruise control adattivo e park-assist. Optional utilissimi che trasformano la consolle in un cockpit: tutto chiaro e tutto sotto controllo, in ogni situazione.

Stile e personalità - L'Audi Q5 40 TDI S tronic che abbiamo provato, per circa 5mila chilometri tra strade e autostrade, con qualche "deragliamento" in leggero fuoristrada, ci ha subito colpiti per stile e personalità. Non per nulla è il modello della gamma Q della con i grado di recuperare energia in fase di rilascio dell’acceleratore, per assistere il motore termico, quando si viaggia tra i 55 e i 160 km/h, tanto che la Q5 è anche capace di avanzare per inerzia, quattro anelli più venduto al mondo e sono veramente tante le novità, grazie a una serie di upgrade che la rendono ancora più sicura e più avanzata ecologicamente. Cominciamo col dire che siamo a bordo di un SUV ibrido, in questo caso con una batteria agli ioni di litio da 5 kW di potenza: in pratica veleggiando.

Un fascio di luce "organica" - Rispetto alla generazione precedente cambia di molto lo stile: l'imponente calandra anteriore ottagonale è più larga e i nuovi i proiettori a Led sono davvero al top di gamma, mentre quelli posteriori hanno una tecnologia Oled (novità assoluta, a emissione di luce organica), importata direttamente dalla A8. Aumentano anche un po' le dimensioni: la nuova Q5 è lunga 4,68 metri, mentre larghezza e altezza restano quasi invariate, 1,89 metri e 1,66 metri.

Parcheggia anche da sola - Tutta nuova anche all'interno, a cominciare dal sistema MMI e dall’infotainment MIB 3 di terza generazione, davvero intuitivo ed efficiente, con una potenza di calcolo superiore di dieci volte al precedente MIB 2. Basta dire "Ehi Audi" e il sistema si trasforma in una specie di "maggiordomo elettronico", pronto ad assistervi in ogni funzione e a coccolarvi. La risoluzione delle mappe ad alta definizione di Google Earth, per il navigatore, trasferibile a tutto schermo anche nel cruscotto principale, è davvero di un realismo e di una precisione sconcertante. Utilissimi, tra gli optional, il park-assit e il cruise control adattivo. Il primo individua gli spazi utili, cerca un posto libero e praticamente parcheggia l'auto da solo (senza nemmeno dover toccare il volante), il secondo permette di viaggiare rilassati in autostrada, alla velocità desiderata, mantenendo automaticamente una distanza costante dai veicoli che ci precedono.

Tecnologia e potenza - Il motore della Q5 40 TDI S tronic è un quattro cilindri in linea, con 204 cavalli di potenza e 400 Nm di coppia massima, abbinato a un cambio a doppia frizione s Tronic a sette rapporti, con paddle al volante e con la pluri-premiata trazione integrale "Quattro" di Audi, con ripartizione della coppia al differenziale posteriore solo in caso di scarsa aderenza. Ciò permette un abbattimento dei consumi che consente alla Q5 di restare quasi sempre al di sopra dei 14km/litro, anche con una guida vivace e divertente. L'auto brucia lo 0-100 km/h in soli 7,6 secondi, per una velocità massima di oltre 220 km/h. Ma la Q5 non perde mai le staffe: stabilità esemplare in curva e sistemi di controllo e anti-sbandamento esemplari, con un assetto sportivo che fa quasi dimenticare di essere comunque a bordo di un Suv.

Tanti pregi e pochi difetti - I difetti? Sostanzialmente due, almeno stando alla nostra prova su strada: primo, l'eccessiva sportività per un Suv, appunto, che aumenta prestazioni e sicurezza ma a danno di un discutibile comfort, specialmente nei lunghi viaggi in autostrada. Assetto rigido e pneumatici ribassati, non sono amici di quella comodità che ci si aspetta da un Suv medio di questa portata. Secondo, proprio per la stazza e per l'imponenza della Q5, qualche cavallo in più non guasterebbe, nonostante i 14 già aumentati rispetto ai 190 del modello precedente. Insomma, nei sorpassi brucianti, meglio schiacciare a fondo l'acceleratore per obbligare il cambio S tronic a scalare in fretta un paio di rapporti e sfruttare al meglio la potenza disponibile.

Mano al portafoglio - I prezzi? A partire da 53.950 euro ma senza esagerare con gli optional. Si fa in fretta a far lievitare il conto. In fondo quando si incrociano i quattro cerchi, anche i prezzi sono quelli da primi della classe.