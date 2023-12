Nuova Alfa Romeo Brennero

La scoperta Sarà Alfa Romeo Brennero, nome che, tra l'altro, anche noi avevamo anticipato...ma andiamo per piccoli passi. Sarà il Suv più piccolo di casa Alfa, per cui nei listini vedremo prima il Brennero, poi a salire ci sarà Tonale e Stelvio. Qualche ora fa è apparso sulla pagina Facebook del marchio italiano un video di pochi secondi in cui compaiono solo ed esclusivamente delle coordinate geografiche. Lette, fatta la ricerca: le coordinate inserite nel video corrispondono al Centro Sperimentale Balocco, al Passo dello Stelvio, al Museo di Arese e al Passo del Brennero. Più in basso una frase: "Forse in fondo lo abbiamo sempre saputo". Proprio così, perchè, come abbiamo puntualizzato all'inizio di questo paragrafo, in molti avevano puntato sul nome Brennero per il nuovo B-Suv di Alfa Romeo.

Il ricorso ai canali social Non è la prima volta che Alfa Romeo sfrutta il forte legame con la propria comunità di appassionati e i social, invitandoli addirittura attraverso i canali ufficiali a individuare il nome della prossima vettura del Biscione. Lo ha fatto ancora, anche per il progetto che internamente il team Alfa Romeo ha chiamato “Kid”, che si riferisce allo sviluppo del futuro Sport Urban Vehicle, il più “piccolo” della gamma. Questo nuovo, futuro B-Suv ha da subito fatto tanto parlare di sé e in attesa che Alfa Romeo divulghi le prime informazioni, molti designer si sono impegnati in diverse interpretazioni del suo stile. Mesi fa, come abitudine vuole, il Marchio italiano decise di coinvolgere la comunità degli Alfisti, chiedendogli di scegliere il nome di questa nuova Alfa Romeo, utilizzando i canali social del Brand, ma voci di corridoio paventavano già il tanto ipotizzato nome “Brennero”, subito smentito dai vertici Alfa Romeo.

Ufficio stampa Alfa Romeo