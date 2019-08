Yuko with Toyota: a Venezia già 3.000 clienti

Il servizio di car sharing “Yuko with Toyota” dispone di un parco di 50 vetture, composto da Yaris Hybrid, Prius Plug-in Hybrid e un modello di monovolume Toyota Proace Verso, con allestimento specifico per garantire lʼutilizzo alle persone con mobilità ridotta. Un servizio Full Hybrid Electric, il primo in Italia, che dal primo giugno 2018 al 31 luglio 2019 ha registrato 7.900 noleggi, lʼ80% dei quali in modalità Station Based (Yuko One) e il 20% in modalità Free Floating (Yuko Way). Per Toyota la soddisfazione di aver risparmiato lʼemissione di 10 tonnellate di CO2, riducendo di oltre il 90% quelle di ossidi di azoto (NOx).