BMW DriveNow e Toyota Yuko

Ormai è car sharing mania. La condivisione della stessa auto, prendendola a noleggio quando serve, anche pochi minuti e con la libertà di lasciarla ovunque (purché nel raggio dʼesercizio del servizio) sta dilagando. Gli ultimi attori a entrare in scena sono BMW a Milano col servizio DriveNow e Toyota a Forlì con Yuko , questʼultimo il primo car sharing in Italia di vetture full hybrid.

I due servizi funzionano pressappoco come tutti gli altri: Car2go di Smart, Enjoy di Eni e Fiat, Twist di Citroen, GirACI di Aci Global, ecc. DriveNow nasce dalla partnership tra il gruppo BMW e Sixt SE, nome affermato nel settore dellʼautonoleggio. A Milano partirà il 19 ottobre prossimo, prima città in Italia, e la flotta è composta da 480 vetture BMW e MINI: Serie 1, Serie 2 Active Tourer, Serie 2 Cabrio, MINI 5 porte, MINI Clubman e MINI Cabrio. Entro fine anno dovrebbero arrivare anche 20 modelli di BMW i3, la compatta elettrica della Casa bavarese. Per diventare cliente, occorre registrarsi e abituarsi a usare lʼapp, che serve per scegliere, aprire e avviare la vettura, ma anche per chiuderla e lasciarla libera al prossimo cliente.