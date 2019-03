ShareNow, Mercedes e BMW unite nel car sharing

Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare . Dʼaccordo la citazione di John Belushi è abusata, ma mai così attinente come in questo caso. Nel settore del car sharing ‒ sempre più in ascesa nelle metropoli occidentali ‒ Mercedes e BMW smettono di farsi concorrenza e diventano alleati . Il nuovo servizio Share Now mette infatti subito insieme le flotte Car2Go di Daimler-Benz e DriveNow di BMW.

In tempi di ecotassa e di costi di gestione dellʼautomobile che diventano sempre più cari sui conti di single e famiglie, il car sharing è una soluzione più che valida. Usiamo lʼauto solo quando ci serve, una tantum o più volte al giorno, pagando per i chilometri effettuati e il minutaggio. Poi potremmo non averne bisogno per una settimana e risparmiamo, mentre con lʼauto di proprietà bolli e assicurazioni si pagano a prescindere. Un fenomeno che cresce e così, per ottimizzare le loro flotte, Car2Go e DriveNow si sono fuse in un nuovo player globale, che conta oltre 20 mila auto, di cui 3.200 elettriche, distribuite in 30 città di 13 Paesi europei.