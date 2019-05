Incentivi sullʼauto, in Italia non cʼè strategia

“In Italia la deducibilità delle auto per imprese e professionisti è del 20%, in altri Paesi dellʼUnione Europea del 100%. Non solo, ma lʼIVA è detraibile per il 40% e in altri Paesi lo è totalmente”. Con queste premesse è difficile pensare di rinnovare il parco circolante italiano. A dirlo è stato il presidente di Federauto Adolfo De Stefani Cosentino, nel corso di Automotive Dealer Day a Verona.