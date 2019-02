28 febbraio 2019 07:50 Ecotassa, 10 modelli made in Italy colpiti dal fisco La filiera italiana dellʼauto sotto la scure del Malus

Domani primo marzo scatta lʼecotassa e le auto con emissioni di CO2 superiori ai 160 g/km pagheranno, al momento dellʼimmatricolazione, un sovrapprezzo al fisco tramite modello F24. A guardare tra i modelli colpiti sʼintuisce come la maggior parte delle auto soggette al “malus” siano di lusso o supersportive, ma purtroppo non solo queste. Stride soprattutto il fatto che una buona parte dei modelli penalizzati sia prodotta in Italia.

Lʼecotassa colpisce lʼauto italiana - Alfa Romeo Giulietta - La versione 1.4 turbo benzina da 120 CV costa a listino 24.500 euro, ma con i suoi 164 g/km di CO2 entra nella prima fascia dellʼecotassa e cioè 1.100 euro di malus da pagare al momento dellʼimmatricolazione. La Giulietta è prodotta a Cassino, nel Basso Lazio. 1 di 10 - Alfa Romeo Stelvio - A Cassino cʼè anche la produzione di Stelvio e Giulia. La versione 2.0 turbo benzina da 200 CV del Suv, con cambio automatico e trazione integrale Q4, costa a listino da 52.200 euro. Le emissioni di CO2 sono però pari a 187 g/km e quindi rientra in seconda fascia: 1.600 euro di ecotassa! 2 di 10 - Alfa Romeo Giulia - Anche qualche versione della berlina Giulia rientra nel "malus" previsto dalla legge. La versione Veloce, con motore 2.0 turbo benzina da 280 CV e cambio automatico e trazione Q4, emette 176 g/km di CO2. Giusto giusto per finire in seconda fascia e appesantire il listino che parte da 56.350 euro. 3 di 10 - Fiat 500X - Nel moderno stabilimento di Melfi, in provincia di Potenza, è assemblata la 500X. Lʼecotassa colpisce in questo caso la motorizzazione a gasolio 2.0 Multijet 150 CV con cambio automatico a 9 rapporti. La versione 4x4 City Cross costa da 29.000 euro ma emette 164 g/km di CO2, per cui 1.100 euro di ecotassa. 4 di 10 - Jeep Renegade - A Melfi è prodotta anche la Jeep Renegade. La versione più performante Trailhawk, con motore 2.0 Multijet diesel da 170 CV e trazione 4x4 costa a partire da 36.700 euro. CO2 attestato però a 173 g/km, un soffio per stare ancora dentro la prima soglia di 1.100 euro! 5 di 10 - Jeep Compass - Una delle notizie più apprezzate dai sindacati italiani nel 2018 è stata lʼavvio della produzione a Melfi della nuova Jeep Compass. Anche qui però ci sono almeno due versioni soggette allʼecotassa: 1.4 turbo benzina 170 CV con 190 g/km di CO2 (1.600 euro) e Trailhawk 2.0 Multijet 170 CV e 182 g/km d CO2 (sempre 1.600 euro). Il primo costa da 37.400 euro, il secondo da 41.150 euro. 6 di 10 - Maserati Ghibli - Difficile che le meravigliose berline del Tridente, prodotte a Grugliasco, sfuggano al nuovo balzello. La Ghibli 3.0 benzina da 350 CV costa 76.000 euro, ma emette 255 g/km di CO2, dunque ultima fascia dellʼecotassa di 2.500 euro. Ne paga invece soltanto 1.600 la Ghibli 3.0 Diesel da 250 CV e 184 g/km, a listino da 72.000 euro. Colpito anche il Suv Levante prodotto a Mirafiori. 7 di 10 - Fiat Qubo - È quasi impensabile che il van nato da una costola del Fiorino possa subire la scure dellʼecotassa. Eppure Qubo col suo motore 1.4 benzina 8 valvole da 77 CV emette 167 g/km di CO2! Prezzo della versione Easy di 14.500 euro ed ecotassa di 1.100 euro. A rigor di precisione, però, va detto che Qubo è assemblato in Turchia e rifinito in Italia. 8 di 10 - Dallara Stradale Barchetta - Prodotta a Fornovo sul Taro, nellʼEmilia "terra di motori", la Dallara Stradale Barchetta è uno dei vanti meno conosciuti del made in Italy automobilistico. Il motore è un 4 cilindri 2.3 turbo da 400 CV e tutto sommato inquina poco: 211 g/km di CO2. Ecotassa di 2.000 euro quindi, che si aggiungono ai 189.527 euro di listino. 9 di 10 - Lamborghini Urus - Per crescere sui mercati globali, Lamborghini aveva partorito lʼidea del Suv e così ecco Urus. Ovvio che con il suo V8 da 650 CV stia dentro lʼecotassa: 2.500 euro per la precisione, stante i 292 g/km di CO2. Ma a SantʼAgata bolognese, dovʼè prodotto, scrollano le spalle… Per Lamborghini il mercato italiano è relativo. 10 di 10

Insomma, sentita dallʼestero fa un certo, sgradevole effetto. Perché in Germania, Francia e altri Paesi europei non cʼè traccia di provvedimenti governativi che vadano contro gli interessi della filiera automobilistica. Tuttʼaltro, e spesso la Commissione UE è dovuta intervenire per le leggi troppo permissive dei singoli Paesi verso i “loro” costruttori, vedi la cosiddetta “legge Volkswagen” in Germania, che non consente la scalabilità del primo gruppo europeo, ammette ancora la partecipazione pubblica (il Land della Bassa Sassonia) e viola la libera concorrenza. Ma tantʼè: la legge che introduce lʼecotassa cʼè e bisogna farci i conti.