A Milano arriva E-Gap, la ricarica mobile per le auto elettriche

Lʼ Area B a Milano , che entrerà in vigore il 25 febbraio prossimo, preoccupa molti automobilisti e così si guarda sempre più allʼalimentazione elettrica come soluzione del problema. Sì perché lʼArea B chiude in pratica le porte ai veicoli diesel fino allo standard Euro 3 (Euro 0 per i benzina), coprendo il 72% del territorio comunale e il 98% della popolazione residente.

Un divieto “pesante” per chi è in possesso di unʼauto datata. LʼArea B sarà in vigore dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle 19,30. Dal primo ottobre 2019 il divieto di circolazione si estenderà anche agli Euro 4 diesel. La soluzione? Cambiare auto con una più moderna, anche usata se Euro 5, oppure tagliare la testa al toro e passare allʼelettrico. Col problema degli altri prezzi di questi veicoli e quello delle poche colonnine per la ricarica. Adesso però arriva un progetto tutto italiano che permette la ricarica mobile, grazie a un veicolo elettrico che funge da postazione di rifornimento. Il servizio si chiama E-Gap ed è il primo in Europa nel suo genere: consiste in una sorta di furgone allestito per funzionare come stazione di rifornimento veloce.