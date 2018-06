Bando al gasolio: la Lombardia contro Sala

Lʼaspetto più rilevante della “Low Emission Zone” è lʼestensione dell’area allʼintera città di Milano e non soltanto al centro storico delimitato attorno allʼattuale Area C. In pratica Milano vuole diventare una città No Diesel, come sarà Amburgo in Germania, tanto che a ottobre 2019 il bando alla circolazione dei veicoli a gasolio sarà esteso agli Euro 4. Si salvano al momento le auto a gasolio Euro 5 e 6, per le quali i divieti di circolazione dovrebbero scattare a fine 2024. Il grosso problema della “LEZ” è però rappresentato dalle telecamere che rilevano gli ingressi in città. Sala parla di 180 varchi da controllare, ma per lʼinizio del 2019 non ce ne saranno in funzione più di 12! Il resto dei controlli sarà affidato alla polizia locale e allʼeffetto deterrente della segnaletica che avviserà sui divieti.