Nissan Qashqai e-Power, la trazione arriva dal motore elettrico

Nissan ha lanciato questa tecnologia esclusiva per la mobilità elettrificata nel 2017 in Giappone, ma adesso arriva anche in Europa, sempre più in fermento sul fronte dellʼelettrificazione. Lʼinnovativo sistema e-Power in pratica consiste in un motore 100% elettrico che muove le ruote della vettura e un motore termico che produce energia, assicurando l’accelerazione brillante e progressiva tipica dei veicoli elettrici, grazie alla coppia di 330 Nm subito disponibile, ad ogni regime e in ogni circostanza. L’energia prodotta dal motore termico va all’Inverter e questo lo trasmette alla batteria, al motore elettrico o a entrambi.

Il vantaggio in termini di praticità è dato dal fatto che non cʼè necessità della ricarica alla spina, come gli ibridi plug-in sul mercato (e però più efficienti). Per fare il pieno di energia su Qashqai e-Power basta riempire il serbatoio di benzina. In nessun caso la potenza termica viene trasmessa direttamente alle ruote. La fase di rigenerazione dellʼenergia si ottiene quando si rilascia il pedale dell’acceleratore o si aziona il freno, ricaricando così la batteria. Su questo modello cʼè anche la funzione e-Pedal, che consente di accelerare e frenare usando il solo pedale dell’acceleratore.

Nissan Qashqai e-Power arriverà sui mercati europei entro il prossimo mese di giugno. Affiancherà le due attuali motorizzazioni mild hybrid a benzina (da 140 e 158 CV), dotate di cambio manuale o automatico Xtronic e di trazione a due o quattro ruote motrici. Prezzi ancora da formalizzare.

