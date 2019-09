Vogue Talents 24 settembre 2019 08:15 Nissan Juke protagonista alla Milano Fashion Week Debutto per la serie di lancio Premiere Edition

Nuovo Nissan Juke è uno dei “talenti” emersi alla Milano Fashion Week. Con il suo design originale, lo stile unico e lʼaplomb metropolitano, la seconda generazione del crossover è stato protagonista di Vogue Talents, lʼevento che da 10 anni arricchisce la Settimana della moda milanese con i suoi incontri e confronti di idee e creatività.

La cornice di Palazzo Cusani in via Brera 15 ha accolto lo scorso weekend più di 70 brand internazionali, supportati in questi anni da Vogue Talents. Hanno esposto le loro creazioni in una mostra celebrativa, insieme a progetti speciali come quello dedicato espressamente a Juke. A proporlo è “Mani del Sud”, il brand di Raffaele Stella Brienza, che si è ispirato al Suv compatto Nissan di segmento B. Il mondo dellʼauto è dʼaltronde sempre più affratellato con quello della moda, perché unisce concetti quali Stile, Design, Innovazione e ricercatezza dei materiali.

Nissan Juke Premiere Edition

Nello stesso cortile di Palazzo Cusani è stato anche esposto il nuovo Juke, nellʼesclusiva versione di lancio Premiere Edition. Realizzata su base Tekna, la più elevata in gamma, sarà prodotta in appena 500 unità e sul mercato italiano saranno disponibili soltanto 30 pezzi. Fantastico il look di questa serie ultra-speciale: colore di carrozzeria Black Metallic, Rosso Fuji Sunset per il tetto e per le finiture esterne quali calotte degli specchietti retrovisori, le modanature laterali e i bordi dei paraurti. I cerchi in lega da 19 pollici denotano il lato sportivo di questa versione.

Nissan Juke Premiere Edition è equipaggiata con le più evolute tecnologie Nissan Intelligent Mobility, per offrire il massimo comfort e sicurezza. Allʼinterno spiccano i sedili anteriori Monoform in pelle e Alcantara Black, sedili riscaldabili e abbinati al parabrezza termico. Il sistema audio è firmato Bose Personal Plus e si avvale di 8 altoparlanti più altri due Bose UltraNearfield incorporati in entrambi i poggiatesta anteriori, per vivere un’esperienza di suono immersiva a 360 gradi.