11 maggio 2018 08:40 Nissan Qashqai, arrivano le versioni ProPilot Siamo nellʼanticamera della guida autonoma

Cʼè un fenomeno in casa Nissan, si chiama Qashqai e dal 2007 a oggi è stato venduto in 2,5 milioni di pezzi nel mondo. LʼItalia ha dato il suo contributo al Suv mass-market europeo (Nissan lo produce a Sunderland, in Inghilterra), e ancora nel 2017 è stato il più venduto dei Suv nel Belpaese con 31.300 unità. Investire su di esso ha dunque il suo tornaconto e così ecco che su Qashqai arriva il sistema di guida assistita ProPilot.

Siamo in pratica nellʼanticamera della guida autonoma, perché il sistema ProPilot gestisce le fasi di sterzata, accelerazione e frenata del veicolo, aiutando a ridurre lo stress della guida nel traffico. Il sistema si attiva premendo un tasto sul volante e ha accanto il tasto SET per impostare la velocità e la distanza di sicurezza. Quando le condizioni del traffico lo richiedono, ProPilot fa rallentare Qashqai fino ad arrestarlo, per farlo ripartire in automatico se la sosta dura tre secondi o meno. Se la fermata dura di più, il conducente deve premere il pulsante RESUME o l’acceleratore per riprendere la marcia.

Il sistema della Nissan è attivo in autostrada su una singola corsia ed è ottimizzato per gestire situazioni di traffico a bassa velocità, ma anche velocità di crociera ad andature più elevate. Per vederne il funzionamento, il guidatore ha una spia sul cruscotto, tra i due quadranti, e le spie di avviso al conducente sono sempre accompagnate da segnali acustici. Il ProPilot agisce in base alle condizioni del traffico e della strada, informazioni che gli sono fornite dalla telecamera montata nel parabrezza e dal radar installato dietro il logo Nissan, nella griglia frontale.