15 gennaio 2018 Tekna+ e ProPilot, i plus di nuovo Nissan Qashqai

Di Nissan Qashqai si è detto tutto. Il primo Suv di massa, un best-seller di lunghissima data che però non smette di emanare il suo fascino sugli automobilisti di tutto il mondo. Forse è proprio per far sì che se ne continui a parlare che Nissan, ogni tanto, mette mano al suo modello. Adesso tocca al restyling della terza serie, ancora più rifinita nei dettagli esterni di carrozzeria e con linee ancora più attraenti.

Basti guardare le belle linee di Led che incastonano i gruppi ottici anteriori, mentre la lunghezza cresce di un paio di centimetri. Il tettuccio in vetro e i sedili in pelle allʼinterno qualificano la versione 1.6 Diesel 130 CV Tekna+ che Tgcom24 ha provato per voi. Ma unʼaltra novità decisiva è lʼinsistenza sulle motorizzazioni a gasolio, con un nuovo Euro 6 brillante e ultra-efficiente che accompagna la bella dose di potenza con un confortevole cambio CVT, cioè a variazione continua, che è come dire il top dei cambi automatici. Motore scattante, tanto da dare lʼimpressione di essere di cilindrata superiore ai 1.600 centimetri cubici.

Abbiamo fatto un breve viaggio da Roma a Pomezia, rilassante e piacevole. Il Suv Nissan è un veicolo no stress, nemmeno in fase di parcheggio vista la qualità dei sensori e della telecamera posteriore che offre anche la visione dallʼalto. Pazienza che non abbia la trazione integrale (optional da 2.000 euro), nella nostra prova non ci sarebbe comunque servita. Il Suv è grande, molto più del primo Qashqai che pure diede inizio al “fenomeno”, spazioso e pratico, comodo in città e in autostrada. Su questa versione il sedile del guidatore dispone di supporto lombare a 4 punti, per il massimo comfort e il minimo affaticamento, e in più ha la funzione di memoria con due posizioni predefinite collegate agli specchietti retrovisori. Il volante ha unʼimpugnatura più larga (da 34 a 37,5 mm) e accoglie nuove posizioni dei comandi.

Ottimo il bagagliaio: 430 litri con 5 persone a bordo e fino a 1.600 abbattendo la seconda fila. Il vanto di nuovo Qashqai si chiama però ProPilot. Si tratta di un pacchetto di tecnologie che offre le prime esperienze di guida autonoma. Ad esempio la frenata dʼemergenza autonoma interviene da sola e riconosce i pedoni, ma è solo un aspetto del sistema, che è in grado di regolare sterzo, accelerazione e frenata, anche in condizioni di traffico intenso e alle alte velocità. La funzione Rear Cross Traffic Alert rileva gli ostacoli in movimento e riduce il rischio di collisione durante le manovre in retromarcia o uscendo da un parcheggio.