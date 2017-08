Nissan Qashqai, passo avanti sulla guida autonoma

Nissan ha avviato nello stabilimento inglese di Sunderland la produzione del nuovo Qashqai . Si tratta del restyling del modello lanciato 3 anni fa, seconda generazione del veicolo “fenomeno” di casa Nissan, oggi il più evoluto Suv di fascia media dal punto vista tecnologico. Nei 10 anni di presenza in Europa, Qashqai ha conquistato 2,3 milioni di clienti , di cui oltre 260 mila in Italia.

Il restyling del veicolo, atteso nelle concessionarie italiane a partire da settembre, si basa su 4 aspetti: design degli esterni più elegante; una maggiore qualità degli interni; migliori prestazioni di guida e nuove tecnologie Nissan Intelligent Mobility. La conferma di questʼultimo aspetto arriva dal “ProPilot”, il sistema di guida assistita che debutterà nella primavera 2018 e che regola in automatico sterzo, accelerazione e frenata. Il ProPilot funziona sia nella marcia in autostrada che in quella stop&go, tipica degli incolonnamenti in città, togliendo stress al guidatore e aumentando contemporaneamente la sicurezza. Siamo già in dirittura dʼarrivo della frontiera della guida autonoma, in cui Nissan è allʼavanguardia.