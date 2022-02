Nissan Juke Kiiro, lo special crossover che sʼispira a Batman

Si chiama “ Kiiro ”, che in giapponese significa “Giallo”, come lo sfondo su cui si staglia il celebre logo di Batman.

Dunque, dopo Hyundai partner di Spiderman in “No Way Home”, Nissan si accompagna a Batman, anche nella campagna sui media. Il film è proiettato in anteprima il primo marzo a Roma e Milano. Dʼaltronde il crossover Juke Kiiro è davvero unʼauto speciale, con un nuovo colore di carrozzeria Ceramic Grey e il tetto Nero a contrasto, con dettagli di colore “Spiced Lemon” (gialli) sulle finiture del paraurti anteriore e posteriore e sulle modanature laterali. Il look distintivo si completa poi con i cerchi in lega da 19 pollici, in un’inedita veste total Black. All’interno il colore Spiced Lemon caratterizza le impunture dei sedili sportivi Monoform neri con inserti in pelle sintetica.

Il ricco equipaggiamento di tecnologie per la sicurezza e il comfort include, fra lʼaltro, la frenata di emergenza intelligente con riconoscimento pedoni e ciclisti, il Cruise Control con comandi al volante, il riconoscimento dei segnali stradali e di cambio corsia involontario. Il sistema di infotainment NissanConnect permette ai passeggeri di utilizzare Apple CarPlay o Android Auto per riprodurre sul touchscreen integrato da 8 pollici le funzioni del proprio smartphone, integrando Google Assistant, Alexa e le mappe TomTom Maps & Live Traffic.

Il motore di Nissan Juke Kiiro è sempre il collaudato 3 cilindri 1.0 turbo benzina da 114 CV, con 200 Nm di coppia massima e lʼopzione per il cambio manuale a 6 marce o lʼautomatico DCT a doppia frizione con levette al volante. La serie speciale Kiiro sarà prodotta in edizione limitata di 5.000 unità, soltanto 250 quelle destinate al mercato italiano. I prezzi in promozione partono da 22.350 euro, in caso di finanziamento.