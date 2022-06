Nissan Juke, arriva in Italia la Hybrid (anche in versione Rally)

È Nissan Juke, ordinabile ora in Italia nella versione Hybrid , capace in città di marciare per lʼ80% del tempo in elettrico, abbattendo così la spesa carburante. Al suo fianco Nissan ha presentato anche Juke Hybrid Rally Tribute , una versione che celebra i 50 anni dalla partecipazione allʼEast African Rally.

Nissan ha sviluppato un motore termico ad hoc per Juke Hybrid

cambio multi-mode 6 rapporti

sempre la trazione elettrica in partenza e fino alla velocità di 55 km/h

, forte di 94 CV e 148 Nm di coppia, abbinandogli poi il motore elettrico, lʼinverter e una batteria raffreddata a liquido da 1,2 kWh. Questa piccola unità elettrica è in realtà molto performante, perché eroga una potenza di 49 CV (la potenza di sistema è pari a 143 CV) e una coppia di 205 Nm. Lʼinnovativoprevede le prime 2 marce in elettrico e le successive 4 in modalità termica. Il B-Suv Nissan risulta così sempre vivace ed emozionante, sfruttando, per tal ragione viaggia in città all’80% del tempo in modalità EV.

Per la stessa ragione ‒ la fruizione dellʼenergia elettrica in partenza e alle basse velocità ‒ il guidatore apprezzerà lʼaccelerazione tipica di una vettura elettrica, col vantaggio di

prestazioni aumentate del 25% rispetto alla versione a benzina

consumi ridotti del 40% circa in città e del 20% nel ciclo combinato

e-Pedal Step

prezzi che partono dai 30.300 euro della versione N-Connecta

, a fronte di. Nissan Juke Hybrid è equipaggiato di serie con lʼ, la tecnologia che consente di accelerare e rallentare utilizzando il solo pedale dellʼacceleratore. Tre gli allestimenti a listino e, ma con i nuovi incentivi è possibile lo sconto di 2.000 euro in caso di rottamazione.

Partendo dalla motorizzazione ibrida, Nissan ha creato anche la speciale

Juke Hybrid Rally Tribute

, con lo stesso powertrain. Evidenti però le modifiche esterne, con i passaruota maggiorati per accogliere gli speciali pneumatici off-road e le luci aggiuntive montate sul cofano e sul tetto. Allʼinterno roll-bar e sedili anteriori di tipo sportivo, con cinture a quattro punti di ancoraggio, mentre i sedili posteriori sono stati rimossi per lasciar spazio alle ruote di scorta.