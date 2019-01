Nissan IMs, la futura berlina è già tra noi

Il nuovo prototipo di berlina sportiva di lusso IMs è lʼespressione di questa filosofia progettuale. La IMs non è soltanto una bella berlina 4 porte dal carattere dinamico e futuristico, ma è anche lʼinterprete del modo di essere delle Nissan future: a trazione elettrica al 100%, a guida autonoma (ma anche manuale, se il pilota preferisce) e ovviamente connessa. Un futuro per nulla lontano, perché le tecnologie sono tutte attualissime e la concept IMs è destinata presto a trasformarsi in un modello di serie. Forse non con i sedili anteriori orientabili e la seconda fila modulare, ma anche qui è solo una questione di tempo per vedere queste soluzioni dentro le nostre automobili.