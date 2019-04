Formula E a Roma 16 aprile 2019 08:00 Nissan, il potenziale elettrico sul circuito dellʼEur E la Leaf supera quota 400 mila nel mondo

Nissan e.Dams è approdata a Roma per il gran premio di Formula E, che si corre sul Circuito Cittadino dell’Eur, dopo aver conquistato il primo podio in Cina. È il primo marchio giapponese a partecipare al campionato per veicoli elettrici ABB FIA Formula E, occasione in cui può mostrare al meglio la potenza della sua tecnologia per veicoli elettrici e dare prova delle sue prestazioni.

Leader nella sensibilizzazione e nella diffusione della mobilità elettrica in Italia, dal 2010 la Casa giapponese promuove un modello di mobilità sostenibile, 100% elettrico. Nissan Leaf ne è lʼespressione migliore, dal lancio della prima generazione nove anni fa ha raggiunto oltre 400.000 unità vendute a livello globale, diventando così l’auto elettrica più venduta di sempre. Come ha detto il Presidente e AD di Nissan Italia Bruno Mattucci, “Nissan Intelligent Mobility significa Intelligent driving – più sicurezza in auto –, Intelligent power – maggiore autonomia e gamma completa per tutte le esigenze di mobilità – e Intelligent integration – soluzione per efficienza energetica”. Nissan Leaf acquista quindi più potenza, maggiore autonomia, e diventa più accessibile grazie agli incentivi che hanno consentito di ridurne il prezzo sul mercato.