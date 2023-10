Nissan Hyper Tourer, il minivan premium del futuro

A chi si rivolge? Questo minivan completamente elettrico è pensato per chi ama condividere viaggi di piacere o trasferte di lavoro con amici o colleghi. L’aspetto imponente della Hyper Tourer intende trasmettere un senso di comfort sin dall'inizio, o come si suol dire "a prima vista". Ciò nonostante gli esterni sono caratterizzati da un design che nella sua fase di progettazione voleva essere anche elegante, con linee nette ed essenziali in tipico stile giapponese. Questo aspetto è visibile anche dal profilo del concept minivan, progettato con delle fiancate capaci di massimizzare le prestazioni aerodinamiche, ma anche di unire armoniosamente la parte anteriore e posteriore del Nissan Hyper Tourer, il cui aspetto premium è impreziosito dalla linea di cintura illuminata, che funge da faro e da firma distintiva, e dai cerchi con motivo kumiko.

Impostazione tecnica Il Nissan Hyper Tourer vuole rappresentare la massima espressione dell’ospitalità giapponese (omotenashi) unita alle tante tecnologie avanzate a supporto della sicurezza e del comfort, come ad esempio la guida autonoma. La funzione V2X (Vehicle-to-Everything) e la batteria ad alta capacità consentono ad esempio di fornire energia elettrica a una casa, un negozio, un ufficio durante i viaggi personali o di lavoro. La Nissan EV Technology Vision, che si avvale di componenti compatti e batterie allo stato solido ad alta densità energetica, ha permesso di realizzare una vettura dai notevoli spazi interni. Tra le caratteristiche evidenti ad occhio nudo e di serie si riscontrano il baricentro basso e la trazione integrale e-4ORCE, adottate per garantire al nuovo concept la migliore stabilità di guida. In abitacolo tutto sembra essere stato progettato pensando al concetto di lusso, come si evince dall'impostazione della consolle e dal sistema di illuminazione interna, dove si ritrovano i tradizionali motivi giapponesi kumiko e koushi; mentre il pannello LED piatto nel pavimento mostra immagini del letto di un fiume e del cielo, contribuendo a creare uno spazio rilassante in cui natura e digitale si fondono.