Nissan Hyper Force Concept

Nata per la pista Nissan Hyper Force è stata pensata per chi ama l'adrenalina da vivere in pista e sposa in pieno la mobilità elettrica. Hyper Force è infatti una supercar a zero emissioni e ad alte prestazioni, progettata per offrire massimo piacere di guida, comfort nell’utilizzo quotidiano e pieno rispetto dell’ambiente. Il design esterno vuole esaltare il suo carattere sportivo, con linee al contempo muscolose ed eleganti e con elementi che richiamano le auto Nissan ad alte prestazioni N, come i fari anteriori e posteriori, non a caso gli artefici del design fanno parte del team corse NISMO. Il cofano anteriore e il diffusore posteriore sono stati pensati per ottimizzare i flussi d’aria, allo scopo di generare la necessaria deportanza e raffreddare il propulsore. Le alette anteriori, i parafanghi anteriori e le estremità dell'ala posteriore hanno un’esclusiva funzionalità attiva, ma anche i leggeri cerchi in carbonio fanno la loro parte, grazie a un disegno che favorisce l'aerodinamica e il raffreddamento dei freni.

Ufficio stampa Nissan

Gli elementi che caratterizzano l'abitacolo Gli interni sono dominati da sedili anteriori in fibra di carbonio, leggeri, profilati e dotati di cinture di sicurezza a quattro punti di ancoraggio. Tutte le informazioni per guidatore e passeggero arrivano da un'interfaccia realizzata in collaborazione con Polyphony Digital Inc., che cambia colore e visualizzazione in base alle esigenze. Infatti, il concept ha due modalità di guida, “R” (racing) e “GT” (gran turismo): in modalità R, l'abitacolo si illumina di rosso, i pannelli sul cruscotto si estendono verso i sedili e quattro schermi attorno al volante indicano l’aderenza e la temperatura degli pneumatici, la pressione dell’aria, la temperatura dei freni, la distribuzione della potenza e altre informazioni. In modalità GT, l'abitacolo si illumina di blu, gli schermi che circondano il volante si allontanano e si combinano fra loro.

Ufficio stampa Nissan

Potente e altamente tecnologica Nissan Hyper Force Concept è mossa da un propulsore capace di sviluppare fino a 1.000 kW di potenza ed è alimentato da una batteria allo stato solido. Le alte prestazioni aerodinamiche, la trazione integrale e-4ORCE e la struttura in carbonio ad alta resistenza sono altre caratteristiche pensate per esaltare il comportamento dinamico della vettura in ogni situazione di guida. Inoltre, grazie alla guida autonoma avanzata con hyper LIDAR e a una serie di sensori tarati per la guida sportiva, il veicolo è stato progettato per garantire un elevato livello di sicurezza sia sulle strade pubbliche che su pista. Nissan Hyper Force rappresenta anche un'innovativa esperienza di realtà aumentata (AR) e realtà virtuale (VR), che consente di guidare sia nel mondo reale che in quello virtuale in maniera perfettamente integrata. In che modo? Quando il veicolo è fermo, il conducente può utilizzare uno speciale casco con visiere per la realtà virtuale e vivere un'esperienza di guida “gamificata”, sfidando gli avatar dei suoi amici o di piloti professionisti sui circuiti più famosi del mondo reale.