Nissan e-Day, con lʼibrido senza ricarica per fare 1.000 chilometri

Un poʼ come la nebbia a Milano nella celebre gag di Totò e Peppino alla stazione centrale di Milano, il sistema full hybrid di Nissan assicura 1.000 chilometri senza che servano né cavi, né spine né prese di corrente. Una soluzione pratica e intelligente dellʼibrido, che Nissan condivide con altri costruttori, come lʼalleata Renault e alcuni rivali giapponesi.

Nel corso di un evento a Roma, Nissan e-Day, abbiamo scoperto le qualità delle versioni full hybrid di Juke, Qashqai e X-Trail, i tre Suv del brand che presidiano i segmento B, C e D. Il sistema è noto come e-Power e già sta facendo la fortuna dellʼultima generazione di Qashqai , anche se il modello best-seller di Nissan si è sempre difeso molto bene sui mercati europei, in cui è il leader assoluto di categoria. Con un pieno di benzina, che alimenta il powertrain elettrico, Nissan Qashqai e-Power riesce a percorrere più di 1.000 km con emissioni di CO2 di appena 119 g/km, vale a dire il 20% in meno della motorizzazione solo benzina.

Lo schema brevettato da Nissan prevede un motore elettrico che muove le ruote, ed è unicamente questo a svolgere questo ruolo di trazione, mentre il motore termico a benzina non fa altro che produrre energia. In pratica un veicolo e-Power si comporta come se fosse elettrico, ha pure le stesse prestazioni in accelerazione (molto più rapide), ma per questa “spinta” non serve ricaricare le batteria, bensì fare benzina. Con tutti i vantaggi pratici di non dover cercare colonnine e prendere dal bagagliaio cavi e spine che occupano un terzo del vano di carico…