Nissan compie 90 anni e festeggia tra le star

Il marchio giapponese celebra i suoi 90 anni alla Festa del Cinema di Roma e presenta alla stampa il cortometraggio "The next door pioneer".

Il cortometraggio Nissan e il cinema si propone come un binomio capace di esprimere innovazione ed emozione: la Festa del Cinema di Roma è stata l'occasione per il brand nipponico di mostrare al pubblico presente alla kermesse romana il cortometraggio "The next door pioneer". La breve sequenza è tratta dalla storia vera del primo cliente Nissan Leaf, che ben 13 anni fa decise di scommettere sulla 100% elettrica e su un nuovo concetto di mobilità. E' evidente il messaggio che il costruttore giapponese vuole far arrivare a tutti: bisogna avere il coraggio di credere in quelle innovazioni che hanno la forza di cambiare in meglio la vita delle persone e coraggiosamente si incamminano per primi verso il futuro.

I valori imprescindibili di Nissan Non è tutto, perchè nel cortometraggio "The next door pioneer" Nissan ha voluto raccontare la passione, l’audacia e la forza di osare in tutti quei momenti in cui gli altri hanno aspettato tempi migliori, o di prendere decisioni verso scelte anacronistiche. La filosofia del marchio giapponese, dal 1933 (anno di fondazione) a oggi, si è contraddistinta per aver sposato i tre valori fondanti tipici della cultura giapponese: Kabuku, ovvero la forza di sfidare le convenzioni, chiedendosi sempre se c’è un modo migliore di fare le cose; Omotenashi, il prendersi cura dell’altro, prevedendo le sue necessità; Iki, la capacità di immaginare quello che gli altri non osano immaginare.

Nissan, il presente per il futuro Oggi, Nissan lavora per offrire sul mercato una gamma di prodotti elettrificati sempre più competitivi: si tratta di un piano che prevede un investimento di 16 miliardi di euro a livello globale entro il 2030 e la realizzazione di importanti progetti quali ad esempio: lo sviluppo e la produzione di veicoli elettrici, una Gigafactory da 35GW, una “microgrid” di energia rinnovabile per la produzione sostenibile di vetture elettriche e un sistema di stoccaggio dell’energia con batterie Nissan EV di seconda vita. I motori 100% elettrici ed e-POWER avranno i componenti principali in comune: il progetto si chiama X-in-1 e prevede entro il 2026 i costi di sviluppo e produzione di motori 100% elettrici e e-POWER ridursi del 30% rispetto al 2019 mentre il costo dei modelli Nissan e-POWER sarà pari al costo dei modelli con motore termico.