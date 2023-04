Nissan Ariya: debutta la nuova gamma 2023 con tre allestimenti

Le novità sono già disponibili La gamma della Nissan Aryia è già ordinabile, così oltre a vederla in listino in allestimento Evolve, ora sarà possibile sceglierla anche nei nuovi livelli Engage, Advance ed Evolve +. Scopriamoli insieme, ognuno nella sua offerta di serie. La Aryia Engage offre i fari LED con abbaglianti automatici, i fendinebbia anteriori e posteriori LED, i cerchi in lega da 19”, due display da 12,3” per quadro strumenti e infotainment, la telecamera posteriore, la frenata d’emergenza, il cruise control adattativo e l’e-Pedal Step, che consente di accelerare e rallentare con un solo pedale. In questo allestimento, con batteria da 63 kWh e 2WD l’Aryia costa 50.850 euro, mentre con batteria da 87 kWh e 2WD il prezzo sale a 57.350 euro.

In allestimento Advance ed Evolve Sulla Nissan Arya Advance troviamo in più il ProPilot con Navi-Link che mantiene la vettura all’interno della corsia, oltre a rispettare la distanza di sicurezza dal veicolo che precede e a leggere i segnali stradali. Inoltre, il sistema intervenire sullo sterzo per prevenire il cambio di corsia se è in arrivo un veicolo nella zona dell'angolo cieco. La lista di quanto è presente di serie continua con la telecamera a 360°, i sedili anteriori e il volante riscaldabili, i vetri posteriori oscurati e il portellone posteriore ad apertura automatica. L’allestimento Advance costa 54.850 euro nella versione 63 kWh 2WD e arriva ai 65.350 euro della 87 kWh e-4ORCE.

Salendo verso l’allestimento Evolve, si hanno i cerchi in lega da 20”, il tetto panoramico, il piantone dello sterzo regolabile elettricamente, l’head-up display, l’impianto audio Bose con 10 altoparlanti e il ProPilot Park (il sistema automatico di parcheggio). I prezzi della Evolve vanno da un minimo di 57.850 euro della 63 kWh 2WD a un massimo di 68.350 euro della versione con batteria da 87 kWh e-4ORCE.

Top di gamma e motorizzazioni Al vertice del listino c’è la Nissan Aryia Evolve+, che in aggiunta a quanto riportato fino a ora, dispone di cerchi in lega da 20” specifici con copricerchi aerodinamici e sedili rivestiti in pelle nappa blu. Questa versione, top di gamma (87 kWh e-4ORCE) ha un prezzo di 74.350 euro. Riassumendo, i tagli delle batterie utilizzati da Nissan Aryia sono da 63 kWh e 87 kWh, rispettivamente abbinati al motore elettrico (solo anteriore) da 218 CV e da 242 CV, entrambi con 300 Nm di coppia.

Nel primo caso Nissan dichiara un’autonomia di 404 km (ciclo WLTP), mentre nel secondo caso l’autonomia è di 536 km (ciclo WLTP). La variante più sportiva dell’Aryia e-4ORCE ha un doppio motore elettrico, trazione integrale e 306 CV ed è capace di coprire lo 0-100 km/h in 5,1 secondi e garantire un’autonomia dichiarata di oltre 500 km.