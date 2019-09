New Nissan Juke, piacere di piacervi

Il segmento dei B-Suv, o se vogliamo degli Urban Suv, è oggi quello più florido del mercato, in Italia come in Europa. Un antesignano cʼè stato e gli va dato merito, perché nel 2010 in pochi scommettevano su una carrozzeria tipo Suv per far breccia tra chi lʼauto la usa soprattutto per la città. Quel pioniere è stato Nissan Juke, un milione di unità vendute da allora.