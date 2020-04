Nasce Leasys 4ME, il noleggio a lungo termine per privati

Quando cesserà la pandemia troveremo molte cose cambiate nel nostro stile di vita. Tendenze magari già in atto, ma che il Covid-19 ha drammaticamente fatto esplodere. Lo smart working e la didattica online sono i casi più eclatanti, cʼerano già prima ma oggi ci siamo resi conto di quanto fossero indispensabili. Altro esempio: nelle nostre abitudini di automobilisti, il noleggio a lungo termine diventerà presto la modalità principale per guidare lʼauto.

In questʼottica Leasys ha presentato 4ME, una formula innovativa che offre soluzioni di mobilità integrate e su misura del cliente. I veicoli proposti col noleggio a lungo termine e rivolti allʼutenza privata sono ibridi del gruppo FCA, come la Fiat Panda 1.0 Easy Hybrid da 219 euro al mese e la Fiat 500 Pop Hybrid da 229 euro. Entrambe le offerte comprendono il noleggio per 36 mesi e 30.000 km, senza anticipo. Un pacchetto base di servizi per contenere al minimo i costi di gestione dellʼauto, ma che può essere integrato con ulteriori pacchetti per comporre un prodotto completo e “senza pensieri”, come Car Assistance che include la manutenzione e il servizio di auto sostitutiva e Car Protection che copre furto e incendio e riparazione danni.

In effetti oggi essere “proprietari” di un veicolo può essere la cosa più dispendiosa per chi ha bisogno dellʼauto. Sia che la si usi quotidianamente e per molti chilometri annui di percorrenza e sia per chi ne faccia un uso più rado e per ragioni di svago. Se si usa tanto, si è soggetti a facile usura, se poco… peggio! Perché bollo, assicurazione, tagliandi e altro si pagano sempre, anche se lʼauto sta ferma sotto casa come, ahinoi, stiamo vedendo in questi giorni di fermo da Covid-19.

Con il programma Leasys 4ME sono già inclusi nel prezzo: RC Auto, bollo, servizio di consegna, soccorso stradale 24 ore su 24, sistema dʼinfomobilità I-care e lʼutilizzo della Leasys App. Per ogni informazione, il sito di riferimento è leasys.com.