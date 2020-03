Covid-19, Leasys dona 300 vetture alla Croce Rossa

Leasys metterà infatti a disposizione dellʼente 300 vetture Fiat e Jeep appartenenti alla flotta dei Leasys Mobility Store. Serviranno per distribuire alimenti e medicinali nelle città italiane a chi ha bisogno: malati, anziani e persone che necessitano di assistenza. Non solo, ma saranno fornite alla Croce Rossa Italiana anche 5 ambulanze a biocontenimento su base Fiat Ducato. È il “tempo della gentilezza”, dicono alla CRI, che sta assicurando il soccorso, il supporto logistico, sanitario, psicologico e il trasporto in sicurezza degli assistiti che necessitano di ospedalizzazione o assistenza domiciliare.

In questʼepoca di gentilezza e solidarietà, FCA e Ferrari hanno già deciso di collaborare con Siare Engineering, unʼazienda che produce respiratori, per aiutarli a raddoppiare i volumi produttivi. E Mike Manley, numero uno del gruppo, ha pure annunciato che uno stabilimento FCA sarà riconvertito alla produzione di mascherine, al ritmo di un milione al mese.

I volontari della Croce Rossa, impegnati su tutto il territorio nazionale attraverso 700 comitati territoriali, possono adesso contare sulla capillare rete di Leasys Mobility Store in Italia. I servizi di assistenza si sono enormemente intensificati in questi ultimi giorni, basti pensare alle consegne a domicilio di generi alimentari, medicinali e beni di prima necessità. Per chiunque avesse bisogno cʼè a disposizione il numero verde 800 065510 della Croce Rossa italiana.