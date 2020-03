Leasys e FCA Bank acquistano la francese Aixia

Lʼoperazione è stata resa possibile grazie alla partnership fra FCA e Credit Agricole Consumer Finance, ma non ha una valenza esclusivamente finanziaria. Perché Leasys ‒ ormai un piccolo colosso europeo nel campo del rent-a-car ‒ intende portare da 8 a 10 i Paesi europei in cui fornisce i suoi servizi e lʼacquisizione del gruppo francese è consona a questa strategia espansiva. Entro la fine del 2021 Leasys intende portare la flotta di veicoli per il noleggio a breve termine a 450.000 unità in Europa, dagli attuali 300.000. Non solo, ma con 800 nuove aperture i Leasys Mobility Store diventeranno più di 1.200 nel continente.

Il Gruppo Aixia è una delle realtà più dinamiche nel settore del noleggio a breve termine in Francia. Può contare su due brand: “Rent&Drop” è specializzato nel noleggio “one way” di veicoli commerciali, cioè è comodo per servizi come i traslochi, in cui non occorre riportare indietro il mezzo vuoto dopo lʼuso. Il secondo brand è “Rentiz” e si occupa di noleggio a breve termine di vetture premium, minibus e microcar.

“Il raggiungimento di questo accordo rafforza ancora di più il nostro ruolo di leader della mobilità a 360 gradi in Francia e in Europa – spiega Giacomo Carelli, CEO di FCA Bank e Presidente di Leasys –. Il Gruppo Aixia rappresenta un’eccellenza nel noleggio short-term e consentirà a Leasys di ritagliarsi un ruolo ancora più significativo quale player globale e integrato della mobilità, in particolare ibrida ed elettrica, grazie ai nuovi prodotti di FCA, ampliando la propria flotta e i servizi innovativi per la clientela”. Lʼoperazione sarà definita entro la fine di marzo.