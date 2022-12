Nasce Ewiva, la rete di ricarica ultraveloce per veicoli elettrici

La nuova società si chiama Ewiva e ieri a Roma, in via Flaminia 871, ha inaugurato il suo primo hub con 14 punti di ricarica ultraveloce fino a 300 kiloWatt.

Lʼobiettivo di Ewiva è creare la più ampia rete ad alta potenza in Italia con 3.000 punti di ricarica pubblici e potenza fino a 350 kW. Lʼimpegno della joint venture italo-tedesca si muove verso una mobilità al 100% ecosostenibile, perciò la produzione di energia elettrica per i veicoli a batteria dovrà provenire da fonti rinnovabili. L’hub romano di via Flaminia, fra lʼaltro, è posizionato sotto una pensilina solare composta da pannelli fotovoltaici prodotti nello stabilimento 3Sun Gigafactory in Sicilia di Enel Green Power.

Molto importante il fatto che la rete Ewiva sarà open, cioè aperta a tutti gli automobilisti di veicoli elettrici, senza distinzione di marca e di auto. A tuttʼoggi Ewiva può contare su una rete in Italia ultraveloce di 750 punti in 233 siti (alcuni in attesa di attivazione), che vanno ad aggiungersi ai circa 17 mila gestiti da Enel X Way. La joint venture prevede di installare punti di ricarica presso 500 siti entro la fine del 2023 e 3.000 entro il 2025, ognuno con una potenza fino a 350 kW e alimentato al 100% con energia rinnovabile.

Quanto a Enel X Way, è questa la nuova società del Gruppo Enel interamente dedicata alla mobilità elettrica e che vanta circa 430 mila punti di ricarica attivi in 16 Paesi.