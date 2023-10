MV Agusta Superveloce 98 Edizione Limitata

Un po' di storia Nei primi anni Quaranta del '900 in Italia, come in tanti altri Paesi in cui c'era la guerra, spostarsi nelle attività quotidiane era molto difficile e costoso. Per questo motivo Domenico Agusta, nel 1927, dopo la morte del padre Giovanni si occupò dell'azienda di famiglia e pensò alle moto come soluzione per rendere più semplici gli spostamenti e allo stesso tempo per garantire un futuro a sé e ai dipendenti delle Officine Aeronautiche Giovanni Agusta. Nel 1943 diede vita al primo motore MV Agusta: era un monocilindrico, 98 cc, con cambio a due velocità lubrificato. Era leggero e compatto, ma appena andò in produzione la fabbrica fu occupata e Giovanni dovette attendere l’immediato dopoguerra per ripartire con l’assemblaggio della moto completa, la MV 98, che fece il suo esordio nella splendida livrea di colore bordeaux.

La rinascita dopo 80 anni Arriviamo ai giorni nostri: dopo 80 anni la nascita del primo motore, la sigla “98” torna sulla carenatura di una MV Agusta molto particolare: si tratta della Superveloce 98 Edizione Limitata, prodotta in soli 300 esemplari numerati nella livrea di colore “Rosso Verghera”. Questa tinta, che trae ispirazione dalla colorazione originale, è stata sviluppata a livello sperimentale in CRC e poi industrializzata esclusivamente per MV Agusta. Applicato artigianalmente in molteplici fasi, il colore si compone di una base opaca bicomponente ed è abbinato a uno strato lucido per una finitura che ne esalta i pigmenti metallici. La sigla “98 Edizione Limitata” è visibile lateralmente sul codino e poi nella sua parte superiore, affiancata al tricolore italiano, che ricorda l'origine “Made in Italy” di ogni MV Agusta, costruita nello stabilimento della Schiranna, sulle rive del lago di Varese. La sigla fa bella mostra anche sulla piastra di sterzo, incisa con tecnologia laser, ed è rimarcata dal certificato di autenticità, consegnato all’acquisto della moto.

Il motore e la tecnica La Superveloce 98 Edizione limitata è mossa da un motore di 798 cc, tre in linea compatto e con la potenza di 147 CV. La sua leggerezza contribuisce a contenere il peso della moto in soli 173 kg a secco, che scendono ulteriormente a 165 kg con il kit racing. Tra le principali caratteristiche tecniche di questo propulsore, ritroviamo l'albero motore controrotante, camme trattate con rivestimento DLC per ridurre gli attriti e aumentare le prestazioni, le valvole in titanio e i cuscinetti dell’albero motore e delle bielle sviluppati per ridurre le perdite. C'è poi una ricca dotazione di serie che comprende i cerchi a raggi con finitura dorata, l’impianto frenante ottimizzato e alleggerito grazie alla pompa radiale Brembo PR 16/19 e alle pinze M4.30 Stylema anteriore e ABS Continental MK100 ricalibrato. Non è tutto, perchè la Superveloce 98 dispone anche del Ride by Wire migliorato grazie alla rotazione negativa della manopola dell’acceleratore e di un display da 5,5” TFT a colori, ampiamente personalizzabile e connesso allo smartphone. Questa speciale MV Agusta "calza" pneumatici ad alte prestazioni Pirelli Diablo Rosso IV Corsa e viene protetta con il sistema di localizzazione satellitare antifurto Mobisat.

