MV Agusta Rush 1000, la hyper naked mozzafiato

MV Agusta annuncia un nuovo sogno sportivo. Si chiama Rush 1000 ed è una hyper naked adrenalinica con motore 4 cilindri in linea da oltre 200 cavalli e Launch Control. Va in produzione questo mese di giugno, ma la Casa varesina non ne realizzerà più di 300 pezzi.

Lʼispirazione per la Rush 1000 arriva dal mondo delle “drag race”, con quelle moto “drag strip” così irriverenti e poco inclini a rispettare i limiti, che si lanciano in gare di accelerazione e “sparo” (laddove consentito). Il Launch Control serve proprio a questo, a rendere ancora più brucianti gli scatti di una moto che, con il 4 cilindri da un litro 4 tempi e 16 valvole, sviluppa 208 CV e 212 CV se si sceglie lʼopzionale Racing Kit. Una moto da 300 e passa km/h, rispettosa comunque dello standard Euro 4. Il cambio EAS 2.1 Up & Down permette di cambiare senza lʼuso della frizione.

La MV Agusta Rush 1000 vanta il Controllo di Trazione su 8 livelli, l’ABS Bosch 9 Plus Race e il “wheelie control system” (controllo dellʼimpennata). Il telaio tubolare a traliccio dʼacciaio e le sospensioni Öhlins EC derivano dalla Brutale 1000 RR, come anche le pinze Brembo Stylema. Tanti i dettagli che rendono speciale la nuova “supermille” MV Agusta, dalla ruota anteriore a raggi alla copertura aerodinamica in carbonio della ruota posteriore.

Il look sportivo della Rush 1000 si deve anche alla combinazione dei colori: grigio scuro metallizzato opaco, rosso “mamba”, carbonio opaco e bronzo metallizzato. Sportività ma non solo, anche stile, carattere, eleganza. La versione con il Racing Kit aggiunge lo scarico racing in titanio. Il prezzo della MV Agusta Rush 1000 è di 34.000 euro.