MV Agusta rinfocola lʼadrenalina della Superveloce 800

Ma la moto varesina ha già nel look le stimmate della supersportiva, con le forme della carenatura estremamente attillate, il codino alto e lungo e le linee ultra dinamiche. Ma bellissimo è tutto il concetto della nuova “media” sportiva MV Agusta, che nasconde alla vista viti e punti di fissaggio al telaio, creando armonia. I gruppi ottici sono a Led, sia il faro poliellissoidale anteriore che il posteriore. La verniciatura è particolarmente curata, ottenuta con l’apposizione di molteplici strati di colore e con la stesura finale di un manto trasparente.

Il motore 3 cilindri da 798 cc ha struttura a doppio albero a camme in testa con 12 valvole in titanio di aspirazione e di scarico. Di serie la nuova Superveloce 800 ha il cambio elettronico e il Traction Control regolabile su 8 livelli di intervento e disinseribile. Lʼottima ciclistica poggia sulla sicurezza dell’impianto frenante Brembo, composto da una coppia di pinze a 4 pistoncini e dischi di 320 mm di diametro davanti e pinza posteriore a due pistoncini che interviene sul disco posteriore di 220 mm. L’ABS Bosch 9 Plus Race Mode è dotato di RLM, un sistema che evita sollevamenti indesiderati della ruota posteriore in staccata.

La strumentazione deriva da quella della Brutale 1000 Serie Oro ed è costituita da un pannello TFT a colori da 5 pollici. Novità è lʼapp MvRide, appena lanciata da MV Agusta. La Superveloce 800 è disponibile in due colorazioni e i prezzi partono da 20.000 euro.

