MV Agusta Brutale 1000 RR, la Serie Oro più preziosa

Obiettivo facile facile in casa MV Agusta : realizzare la hyper naked più potente del mondo tra le moto stradali di serie. Nasce così, evoluzione della Serie Oro, la nuova Brutale 1000 RR , “cattiva” fin dal disegno corto del codino e che per ciclistica (Ohlins), motore ed elettronica svela lʼattuale stato dellʼarte in campo motociclistico.

Il 4 cilindri MV Agusta sviluppa potenza e coppia monstre: 208 CV a 13.450 giri e 116,5 Nm, e modula questi valori con il “full ride by wire” multimappa (Sport, Race, Rain, Custom). Insomma una spettacolare Superbike Replica, che si ammansisce con il Traction Control regolabile su 8 livelli (e disinseribile, volendo) che modula lʼintervento in funzione dellʼangolo di piega. Potente lʼimpianto frenante, con le pinze Brembo Stylema anteriori e dischi flottanti da 320 mm di diametro, mentre il disco posteriore da 220 mm è accoppiato a una pinza a due pistoncini. La gestione elettronica è affidata alla centralina ABS Bosch 9 Plus con Race Mode.

Il look della Brutale 1000 RR sfoggia un nuovo faro Full Led con luci cornering per seguire lʼangolo della curva. Il serbatoio e il codino sono stretti e possenti e impongono una guida sportiva, poco usuale a una naked, ma qui siamo molto oltre la categoria. Nella dotazione standard spicca il display TFT a colori da 5 pollici, la connessione Bluetooth per gestire le chiamate in ingresso dello smartphone e la nuova MV Ride App. Il prezzo della superbike varesina è di 31.500 euro.

Nello speciale motori anche la MV Agusta Brutale 1000 RR

MV Ride App

A proposito della MV Ride App, questa rappresenta lʼesordio di MV Agusta nel mondo dei servizi digitali. Offre al centauro della Brutale 1000 RR (e della Brutale 1000 RR Serie Oro) tante funzioni, permettendo così di sfruttare al meglio le potenzialità di personalizzazione della moto. A breve la Casa di Schiranna metterà a disposizione lʼapp anche sugli altri modelli Euro 5 della gamma.

Proposta oggi in due lingue ‒ italiano e inglese ‒ ma presto anche ad altre lingue, la MV Ride App è suddivisa in tre sezioni: La mia moto, Itinerari, Viaggi. La prima concerne lo stato del veicolo, dal livello di carica della batteria a quello della benzina, trasmettendo poi le informazioni allo smartphone via Bluetooth. Con lʼapp è possibile modificare in pochi clic la risposta delle unità a controllo elettronico Ohlins EC, dalla regolazione della forcella agli ammortizzatori. La seconda sezione è dedicata agli Itinerari e si basa sullʼautorevole cartografia HERE, mentre la terza, Viaggi, memorizza i percorsi fatti e registra i dati di guida, inclusi angolo di piega, marcia inserita, apertura del gas e molte altre informazioni. La MV Ride App è già disponibile con download gratuito su Apple App Store: https://apps.apple.com/us/app/mv-ride/id1504474890.