MV Agusta nuova Turismo Veloce 800 Euro 5

Crescono le ambizioni internazionali di MV Agusta . Lʼazienda di Schiranna ha annunciato un aumento di capitale per 30 milioni di euro a sostegno del suo piano industriale quinquennale e sta rafforzando le sue strategie in Nord America. Per il Ceo Timur Sardarov lʼobiettivo è superare i 100 milioni di euro di fatturato questʼanno, e sarebbe la prima volta per MV Agusta, per poi triplicarlo nel giro di 3 anni.

Modello centrale nellʼoffensiva di prodotto della Casa varesina è la Turismo Veloce, una gamma composta da 4 modelli che monta adesso la versione Euro 5 del celebre 3 cilindri 800 cc da 110 CV della Sports Tourer di media cilindrata del brand. Un paziente lavoro sul motore ha permesso di aumentare le doti dinamiche della moto, che sviluppa ora il 12% di coppia in più dai 3.000 ai 6.000 giri. L’erogazione è ora gestita da un cambio con una nuova spaziatura dei rapporti, in grado di ridurre i consumi e abbassare le temperature di utilizzo, per una combustione più efficiente e una marcia più fluida.

La nuova MV Agusta Turismo Veloce 800 è disponibile anche in versione SCS (Smart Clutch System), che elimina lʼutilizzo della frizione per una più confortevole qualità di marcia. Nel listino cʼè poi anche la versione Lusso e la basic Rosso. Come le superbike di pari cilindrata Superveloce MY21, tutte e quattro le versioni hanno di serie il Controllo di trazione e lʼABS con funzione Cornering. La sella è stata abbassata di 20 mm e di serie sono le luci a LED, ma cambia anche il ponte di comando, con il nuovo cruscotto TFT da 5,5 pollici che dialoga con lo smartphone tramite lʼapp MV Ride.

Il range di prezzi della nuova MV Agusta Turismo Veloce 800 è compreso fra i 15.400 euro della Rosso e i 23.600 euro della Turismo Veloce RC SCS, la più sportiva del lotto. Nel mezzo lʼintrigante versione Lusso da 19.500 euro e la Lusso SCS da 21.600 euro.

