MV Agusta festeggia i 75 anni con la Superveloce special

Le due occasioni per festeggiare il compleanno sʼintegrano fra loro, perché il nuovo sito web non sarà soltanto la vetrina di MV Agusta, ma anche lo store dove avviare il rapporto con la clientela, esigente, del brand. La stessa Superveloce 75 Anniversario è offerta esclusivamente per l’acquisto online e per sole 75 ore, anche meno se le prenotazioni dovessero esaurire in breve la produzione limitatissima della superbike. Si parte con le prenotazioni dalla mezzanotte di domenica 15 novembre e via poi per le 75 ore successive! Il contributo di registrazione, che vale come anticipo, è pari a 100 euro e potrà poi valere presso i concessionari ufficiali MV Agusta ovunque nel mondo.

La Superveloce 75 Anniversario monta lo stesso motore 3 cilindri in linea della Superveloce 800, derivato dalla F3 800. Forte di una potenza di 147 CV a 13.000 giri, permette alla moto di raggiungere la velocità di 240 km/h. Ma il plus è la speciale livrea tricolore, impreziosita da dettagli come i cerchi “Inmotion” nero e oro e la selleria in Alcantara rosso. Per questa special edition MV Agusta ha creato un kit specifico, accompagnato da un certificato di autenticità, che prevede lo scarico Arrow a tre vie aperto (uso pista), la centralina con mappa dedicata, la targhetta numerata in alluminio su piastra di sterzo e il telo coprimoto dedicato.