MV Agusta F3 Rosso, tre cilindri da sballo!

Rosso come il fuoco, rosso come la passione, rosso perché è il colore della sportività made in Italy. Accessibile però, perché MV Agusta affida proprio alla versione Rosso il compito di marcare lʼingresso alla gamma F3 , la bicilindrica sportiva con carenatura integrale e semimanubri che, nella categoria delle superbike medie, è la più brillante al mondo.

La MV Agusta F3 Rosso 2021 adotta una ciclistica rinnovata, con piastre del telaio riprogettate e un nuovo attacco del forcellone, che ha portato allʼaumento della rigidità torsionale e longitudinale e migliorato così la precisione di guida. La forcella anteriore Marzocchi è a steli rovesciati. Il merito è anche della nuova piattaforma inerziale IMU, progettata e sviluppata dalla milanese e-Novia in esclusiva per la Casa varesina. Continental ha invece fornito il nuovo ABS con funzione cornering e il Traction Control, che interviene anche tenendo conto dell’inclinazione della moto in curva.

Il motore 3 cilindri MV Agusta di 798 cc resta uno dei più potenti della categoria, con 147 CV espressi a 13.000 giri al minuto. È un motore Euro 5, che raggiunge i 240 orari di velocità, affinato per ridurre gli attriti interni grazie al trattamento speciale per i nuovi bicchierini. Sul motore sono stati impiegati nuovi materiali per le guide delle valvole, mentre restano confermate le valvole in titanio. Tutto è molto leggero, la F3 Rosso pesa 173 chilogrammi. Fantastico il cambio Quick-Shift EAS 3.0 con funzione bidirezionale, alla terza generazione, che ottimizza le cambiate sia a salire che in scalata grazie all’introduzione di un nuovo sensore.

Potente lʼimpianto frenante, che poggia sul doppio disco anteriore e il disco singolo posteriore. Tutto firmato Brembo, pinze incluse. Standard il Cruise Control. Upgrade inevitabile anche per la tecnologia, con il cruscotto TFT a colori da 5,5 pollici. La nuova MV Agusta F3 800 Rosso 2021 costa a partire da 16.400 euro.