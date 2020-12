Thibaut Nogues e lʼabilità di guidare una MV Agusta

Una specialissima MV Agusta F3 800 , i panorami mozzafiato delle Alpi Marittime e le abilità acrobatiche di “ Mr Nogues ”. In questo video lo stuntman francese Thibaut Nogues , front man e primo pilota della Freestyle Division di MV Agusta , ci dà un saggio delle sue qualità di guida estrema in sella a una moto dellʼazienda varesina.

Diretto e montato come un classico action movie, il video sʼintitola “Pursuit of Happiness - Mr Nogues II” ed è diretto da Mathieu Echeverri. È il secondo capitolo della saga e segue il successo di “Back in Black - Mr Nogues”, diventato virale in poche settimane con oltre 5 milioni di visualizzazioni sul web. Le premesse di un secondo successo non mancano, perché in sella alla sua MV Agusta F3 800, Mr Nogues sfreccia a velocità pazzesche sulle stradine di montagna dellʼentroterra nizzardo, chiuse al traffico per consentire le riprese in sicurezza.

I fan del genere riconosceranno i must di un classico “Bond movie”, quelli magari interpretati dal grande Sean Connery, scomparso nei giorni scorsi. Ci sono la velocità e il pericolo, lʼadrenalina, lʼinseguimento di un rivale in sella a una diabolica Superveloce 800 e… lʼimmancabile “femme fatale”. Senza tralasciare la punta di humour della spia inglese, impeccabile nel suo smoking e che Thibaut indossa per cogente emulazione.